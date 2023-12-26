У Білорусі за рік затримали 125 осіб, які повернулися з-за кордону.

Про це повідомляє видання LRT з посиланням на правозахисний центр «Весна».

Багатьох із затриманих було притягнуто до адміністративної відповідальності за статтею про поширення екстремістських матеріалів. Найчастіше на кордоні затримують білорусів, які приїжджають із Литви, проте перевірки і затримання відбуваються на всіх прикордонних пунктах Білорусі, включно з тими, що працюють на кордоні з Росією.

З вересня 2023 року громадяни Білорусі змушені приїжджати в країну, оскільки не можуть обміняти або продовжити свої паспорти в посольствах і консульствах за кордоном. Також білорусам потрібно приїжджати на батьківщину і для проведення угод з автомобілями та нерухомістю.

Білоруські правозахисники вважають, що все це робиться для того, щоб заманювати в Білорусь громадян, які виступають проти режиму президента Олександра Лукашенка і змушених виїхати з країни під загрозою кримінальної справи.

Раніше повідомлялося, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко після прибуття в Росію на переговори з Володимиром Путіним заявив, що на Україну нібито чекає крах, якщо війна не закінчиться у 2024 році.