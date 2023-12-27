За рік гуманітарна допомога різним країнам світу від Європейского Союзу сягнула 2,4 мільярда євро.

Про це повідомила Європейська комісія.

Зазначається, що найбільше асигнувань отримала Африка — €893 мільйони. За нею йдуть країни Близького Сходу та Туреччина — €582 мільйони, а далі — країни Азії, Латинської Америки, Тихоокеанського регіону та Карибів, які отримали за рік 399 мільйонів євро.

Україна у групі разом із Західними Балканами та Кавказом отримали 335 мільйонів євро гуманітарної допомоги.

Відомо, що механізм цивільного захисту ЄС активували 64 рази за рік для вирішення надзвичайних ситуацій у Європі та в усьому світі. Під час реагування на небезпеки залучали 27 пожежних літаків, вертоліт та близько двох тисяч рятувальників та інших фахівців.

Водночас за механізмом цивільного захисту ЄС передав 785 мільйонів євро на гуманітарну допомогу та доставив майже 100 тисяч тонн життєво необхідних товарів для України.

Нагадаємо, нещодавно Швейцарія заморозила приблизно 7,7 мільярдів швейцарських франків (8,81 мільярдів доларів) фінансових активів, що належать росіянам, відповідно до санкцій проти Москви.