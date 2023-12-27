Суд визнав ексголову Верховного суду Всеволода Князєва винним у порушенні обмежень щодо подарунків і конфіскував подарунок на суму 906,6 тисяч гривень.

Про це повідомили в Національному агентстві з питань запобігання корупції.

Зазначається, що Печерський райсуд Києва за матеріалами НАЗК визнав винним Всеволода Князєва у порушенні встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків.

Суд зобов’язав його сплатити штраф у 2 550 гривень та конфіскував подарунок в 906 600 гривень.

Згідно з частиною 2 статті 23 Закону України «Про запобігання корупції» суддям заборонено приймати подарунки, вартість яких перевищує два прожиткових мінімуми для працездатних осіб.

Як відомо, порушуючи цю заборону, суддя отримав подарунок у вигляді оренди квартири у Печерському районі (Липки) міста Києва площею 133 квадратних метри за ціною, суттєво нижчою від мінімальної ринкової вартості оренди житла.

За даними слідства, на підставі договору оренди нерухомого майна, укладеного наприкінці 2017 року, суддя винаймав квартиру для проживання із щомісячною платою в тисячу гривень.

Нагадаємо, що в жовтні 2023 року в НАЗК склали протокол про адміністративне правопорушення щодо Князєва, який «знімав» квартиру на понад 130 квадратних метри в елітному районі Києва за тисячу гривень.