До кінця 2023 року частина жителів Миколаївської області, які втратили житло внаслідок підриву Каховської ГЕС, отримають компенсації від уряду на покупку нового житла.

Про це під час брифінгу голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма розповіли його заступники, пишуть «НикВести».

Мова йде про дві громади, які зазнали найбільших руйнувань — Снігурівську та Горохівську.

За словами Віталія Кіма, сума грошей, виділених державою в якості компенсацій, перевищує кількість заявок з повним комплектом документів. Наразі вони зарезервовані, але досі не нараховані жителям постраждалих громад.

— Це один з показників, що держава, Кабмін завжди нас контролюють щодо темпів оформлення комісіями заявок для того, щоб вони швидше могли оплатити гроші. Гроші на це зарезервовані на 100%. Я б сказав, на 150% насправді. Питання оформлення документів в роботі на місцях комісій. Це стосується територіальних громад. Вони самі зацікавлені, щоб їхні люди отримували гроші. Темпи нормальні, вважаючи на відсутність документів, — сказав Віталій Кім.

Заступник начальника ОВА Валентин Гайдаржи додав, що у вівторок, 26 грудня, «Ощадбанк» запросив лицеві рахунки.

— Відпрацьовуємо цей штрих, і я думаю, що в цьому році вже частина жителів отримає компенсацію, — підкреслив він.

Нагадаємо, через 5 місяців після підриву Каховської ГЕС «НикВести» побували в селі Афанасіївка в Миколаївській області та поспілкувались з сім'єю, будинок яких був зруйнований потужністю води.

Як відомо, станом на листопад жителям Снігурівської громади вже нараховано більше 20 мільйонів гривень за пошкодження об’єктів нерухомого майна внаслідок підтоплення. Проте, як заявив голова МВА Іван Кухта, ці кошти ще не зараховані місцевим.

Нагадаємо, на світанку 6 червня стало відомо про підрив дамби Каховської ГЕС. За лічені години в зоні підтоплення опинилися села й міста Херсонщини та Миколаївщини. Зокрема, вода пройшла через 13 населених пунктів Снігурівської громади.

Вже 9 червня стало відомо, що вода піднялась на 6 метрів. Для того, аби вода відійшла, знадобилося кілька тижнів.

В межах громади через затоплення руйнувань зазнали 375 будинків.