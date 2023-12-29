Обсяги закупівель через систему Prozorro зросли втричі відносно 2022 року та сягнули 480 мільярдів гривень.

Про це повідомило Міністерство економіки на сайті Урядового порталу.

За словами міністра економіки Юлії Свириденко, за останні місяці через Prozorro проходить 80% усіх закупівель. За 2022 рік Prozorro дещо скоротили процедуру закупівель під вимоги воєнного стану.

Як зазначають в Міністерстві економіки, головна ціль державних закупівель — витрачати державні кошти на закупівлі товарів внутрішнього виробництва. У Мінекономіки запевняють, що це може повернути до 40% державних коштів податками.

Нагадаємо, що 16 листопада цього року для міських, селищних та сільських голів територіальних громад Миколаївської області було проведено навчання щодо здійснення закупівель на маркетплейсі — Prozorro Market.