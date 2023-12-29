Працівники Державного бюро розслідувань затримали львівського бізнесмена, одного з найбільших постачальників Міністерства оборони. Він нібито пропонував 500 тисяч доларів одному із керівників Головного слідчого управління ДБР.

Про це повідомили у пресслужбі відомства.

За даними ДБР, підприємець хотів дати хабар за сприяння у поверненні майна, вилученого у підконтрольних йому компаній в ході кримінального розслідування.

Мова йшла про кримінальну справу за фактом махінацій із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. Компанії львівського бізнесмена виграли 23 тендери на постачання Міністерству оборони одягу на понад 1,5 мільярда гривень.

Слідство встановило, що оборонні замовлення виконували підконтрольні бізнесмену підприємства, які раніше займались будівництвом і не мали необхідного обладнання і складів, щоб виготовити речі для Міноборони. За попередніми даними, через схему бюджет втратив 1,2 мільярда гривень, а в ЗСУ зірвалося постачання.

За даними правоохоронців, шість контрактів повністю не виконані. Попри те, що була повна оплата, підприємства поставили товар на склади військових частин не повністю щонайменше за сімома договорами. А вісім контрактів виконані із запізненням від 3 до 5 місяців.

Документи вказаних підприємств свідчать, що вартість товарів, поставлених для МОУ, була завищена. Правоохоронці перевіряють колишніх посадовців Міноборони на причетність до махінацій. Ймовірно, вони не проводили жодних юридичних дій для виконання або розірвання договорів.

За попередніми оцінками сума збитків може сягати понад 1 мільярд гривень. Триває досудове розслідування.

Вирішується питання щодо повідомлення львівському бізнесмену про підозру за частиною 3 статті 369 КК України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує позбавлення волі на строк до восьми років.

Нагадаємо, 2 жовтня співробітники Служби безпеки України та Національного антикорупційного бюро затримали Сумського міського голову Олександра Лисенка та директора департаменту ЖКГ на отриманні хабара. СБУ повідомила, що вони «обклали даниною» місцеву компанію, яка займалася вивезенням сміття. Фігуранти вимагали з підприємців 2 мільйони 130 тисяч гривень. У разі відмови платити — погрожували штучними перешкодами у веденні бізнесу.