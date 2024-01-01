З 1 січня 2024 року підвищилися квоти використання державної мови для теле- і радіомовлення.

Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна»

Так, згідно із законом «Про медіа», з 1 січня 2024 року програми державною мовою у загальному тижневому обсязі мовлення телемовників — ліцензіатів у кожному з проміжків часу між 7:00 та 18:00 та між 18:00 та 22:00 мають складати:

1) для телеканалів загальнонаціональної та регіональної категорій — не менше ніж 90% від загальної тривалості програм або їх частин (до цього було не менше ніж 75%);

2) для телеканалів місцевої категорії — не менше 80% загальної тривалості програм або їх частин (до цього було не менше 60%);

3) для телемовників, які ведуть мовлення національних меншин, за винятком російської мови — не менше 30% від загальної тривалості програм або їх частин.

Крім того, радіомовники зобовʼязані під час здійснення ефірного радіомовлення забезпечувати щонайменше 90% тижневого обсягу ведення програм, зокрема новинно-аналітичних блоків, розважальних програм (ведучими, дикторами радіопрограм) державною мовою (до цього було щонайменше 75%).

Зокрема, тижневий обсяг новинних програм державною мовою телемовника або радіомовника, що є ліцензіатом або реєстрантом, повинен становити не менше 90% загальної тривалості всіх програм новин, поширених таким мовником у кожному проміжку часу між 7:00 та 18:00 та між 18:00 та 22:00 (до цього було не менше 75%).

Нагадаємо, на Миколаївщині за новим законом «Про медіа» вже зареєстрували 31 субʼєкт.