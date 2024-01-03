На виплати військовослужбовцям у 2024 році виділять 750 мільярдів гривень. Ще 265 мільярдів гривень буде направлено на закупівлю, виробництво та ремонт озброєння.

Про це повідомив прем`єр-міністр України Денис Шмигаль.

Денис Шмигаль повідомив, що загального фонду держбюджету минулого року надійшло більше ніж 1,1 трильйона гривень податків, зборів та інших платежів.

За його словами, ключовим завданням також є збільшення власного воєнного виробництва.

«Виробничі потужності українського ОПК у 2023 році зросли втричі. Амбітна ціль на поточний рік – зростання ушестеро. Це означає більше дронів, більше снарядів, більше патронів та броньованої техніки для наших військових», – зазначив очільник уряду.

Нагадаємо, через вилучення податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), який сплачують військовослужбовці, бюджет Миколаєва в цьому році недоотримає близько 740 мільйонів гривень.

Як відомо, в рамках закону «Про державний бюджет на 2024 рік» Кабінет міністрів планує спрямувати всі надходження від ПДФО військовослужбовців, 64% з яких зараз залишаються у місцевих бюджетах, у державний бюджет. В Асоціації міст України вважають, що ці кошти, найімовірніше, розчиняться в держбюджеті, як і 36% нинішнього ПДФО, яким розпоряджається Мінфін. Йдеться про 25,8 мільярда гривень цього року і 93,7 мільярда гривень наступного, уточнив напередодні премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Бюджет Миколаєва таким чином втратить 2,7 мільярда гривень, повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

Верховна Рада України для компенсації від втрати ПДФО з доходів військових може виділити громадам Миколаївської області дотацію в сумі у понад 517 мільйонів гривень.

6 жовтня повідомлялось, що Бюджетний комітет Верховної ради переглянув рішення щодо законопроєкту про ПДФО з військових та вніс правки: з 1 жовтня по 31 грудня 2023 року «військовий» ПДФО спрямовується до державного бюджету в пропорції 50% на 50%. Одна частина у 13 мільярдів гривень йтиме Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України на дрони, а другу частину, теж 13 мільярдів гривень, направлятимуть Міноборони на закупівлю артилерійських систем.