Фото з російського телеграм-каналу

У Росії 9 січня заявили про атаку дронів. Цього разу безпілотники нібито вдарили по нафтобазі у місті Орел, а також «‎Ореленерго»‎.

Про це заявив губернатор Орловської області Андрій Кличков а також російські телеграм-канали.

Повідомляється, що один БПЛА потрапив у резервуар із паливом близько пів години тому, але, за даними росіян, «подальшого займання не трапилося».

Інший дрон атакував компанію «Ореленерго», яка здійснює постачання та продаж електроенергії по Орловській області. на місці влучання виникла пожежа.

Внаслідок падіння другого безпілотника нібито постраждали троє людей: у них осколкові поранення.

Окрім того, гучно й у Курській області. Росіяни повідомляють про «роботу ППО».

Нагадаємо, нещодавно росіяни заявили, що Україна атакувала російський Бєлгород. За їхніми даними, внаслідок атаки загинуло 24 людини, ще 108 було поранено.