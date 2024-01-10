Сполучені Штати мають докази того, що російські сили впродовж останніх атак запускали по мирних містах України балістичні ракети виробництва Північної Кореї.
Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі на пресбрифінгу в Білому домі.
«Як я говорив з цієї трибуни минулого тижня, КНДР нещодавно передала Росії пускові установки та кілька десятків балістичних ракет. Відтоді Росія застосувала ці ракети проти України впродовж минулого тижня», — сказав Джон Кірбі.
Вперше росіяни запустили північнокорейські ракети по Україні 30 грудня. Пізніше, 2 січня Росія застосувала близько десяти ракет по Запоріжжю, Києву, Харкову та інших містах.
«Потім, 6 січня російські війська знову запустили кілька північнокорейських балістичних ракет по Україні. Ми досі оцінюємо наслідки цих ударів, але можемо підтвердити, що принаймні одна з них поцілила по Харкову», — наголосив представник Білого дому.
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Сполучені Штати мають докази того, що російські сили впродовж останніх атак запускали по мирних містах України балістичні ракети виробництва Північної Кореї.
Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі на пресбрифінгу в Білому домі.
«Як я говорив з цієї трибуни минулого тижня, КНДР нещодавно передала Росії пускові установки та кілька десятків балістичних ракет. Відтоді Росія застосувала ці ракети проти України впродовж минулого тижня», — сказав Джон Кірбі.
Вперше росіяни запустили північнокорейські ракети по Україні 30 грудня. Пізніше, 2 січня Росія застосувала близько десяти ракет по Запоріжжю, Києву, Харкову та інших містах.
«Потім, 6 січня російські війська знову запустили кілька північнокорейських балістичних ракет по Україні. Ми досі оцінюємо наслідки цих ударів, але можемо підтвердити, що принаймні одна з них поцілила по Харкову», — наголосив представник Білого дому.
|
Про електронний квиток в МиколаєвіЮрій Решетник
|
|
Ми вчергове виграли суд у АТ «Миколаївгаз»Максим Коваль
|
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Мені болить. Замінована земляОлена Горячева
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Пошук фінансів, проблема кадрів, нові ініціативи — як пройшов 2023 рік для медіа МиколаївщиниКатерина Середа
|
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Про статтю NYT щодо ситуації на лівому березіІлля Зелінський
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