Сполучені Штати мають докази того, що російські сили впродовж останніх атак запускали по мирних містах України балістичні ракети виробництва Північної Кореї.

Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі на пресбрифінгу в Білому домі.

«Як я говорив з цієї трибуни минулого тижня, КНДР нещодавно передала Росії пускові установки та кілька десятків балістичних ракет. Відтоді Росія застосувала ці ракети проти України впродовж минулого тижня», — сказав Джон Кірбі.

Вперше росіяни запустили північнокорейські ракети по Україні 30 грудня. Пізніше, 2 січня Росія застосувала близько десяти ракет по Запоріжжю, Києву, Харкову та інших містах.