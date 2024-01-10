Володимир Зеленський та Гітанас Наусєда. Скрін з виступу

Литва надасть Україні допомогу на 200 мільйонів євро, а також відправить бронетранспортери М-577, боєприпаси та інше обладнання.

Про це президент Литви Гітанас Наусєда сказав на спільній пресконференції з президентом Володимиром Зеленським.

«На Раді національної оборони Литви ми ухвалили пакет військової довгострокової допомоги на суму 200 мільйонів євро. У січні ми знову відправимо боєприпаси, генератори, системи детонації, а в лютому — бронетранспортери М-577. Будемо тренувати українських солдатів та зміцнювати співпрацю в оборонній промисловості», — сказав Гітанас Наусєда.

Також він зазначив, що Литва мобілізує коаліцію з розмінування України. Гітанас Наусєда підтримав прагнення України стати членом НАТО та Євросоюзу. За його словами, це лише питання часу.

Нагадаємо, що до України 22 листопада прибула чергова партія військової допомоги з Литви. Країна-партнер передала необхідне для військових польове обладнання та сухпайки.