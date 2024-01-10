Литва надасть Україні допомогу на 200 мільйонів євро, а також відправить бронетранспортери М-577, боєприпаси та інше обладнання.
Про це президент Литви Гітанас Наусєда сказав на спільній пресконференції з президентом Володимиром Зеленським.
«На Раді національної оборони Литви ми ухвалили пакет військової довгострокової допомоги на суму 200 мільйонів євро. У січні ми знову відправимо боєприпаси, генератори, системи детонації, а в лютому — бронетранспортери М-577. Будемо тренувати українських солдатів та зміцнювати співпрацю в оборонній промисловості», — сказав Гітанас Наусєда.
Також він зазначив, що Литва мобілізує коаліцію з розмінування України. Гітанас Наусєда підтримав прагнення України стати членом НАТО та Євросоюзу. За його словами, це лише питання часу.
Нагадаємо, що до України 22 листопада прибула чергова партія військової допомоги з Литви. Країна-партнер передала необхідне для військових польове обладнання та сухпайки.
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Литва надасть Україні допомогу на 200 мільйонів євро, а також відправить бронетранспортери М-577, боєприпаси та інше обладнання.
Про це президент Литви Гітанас Наусєда сказав на спільній пресконференції з президентом Володимиром Зеленським.
«На Раді національної оборони Литви ми ухвалили пакет військової довгострокової допомоги на суму 200 мільйонів євро. У січні ми знову відправимо боєприпаси, генератори, системи детонації, а в лютому — бронетранспортери М-577. Будемо тренувати українських солдатів та зміцнювати співпрацю в оборонній промисловості», — сказав Гітанас Наусєда.
Також він зазначив, що Литва мобілізує коаліцію з розмінування України. Гітанас Наусєда підтримав прагнення України стати членом НАТО та Євросоюзу. За його словами, це лише питання часу.
Нагадаємо, що до України 22 листопада прибула чергова партія військової допомоги з Литви. Країна-партнер передала необхідне для військових польове обладнання та сухпайки.
|
Про електронний квиток в МиколаєвіЮрій Решетник
|
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Ми вчергове виграли суд у АТ «Миколаївгаз»Максим Коваль
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Мені болить. Замінована земляОлена Горячева
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Пошук фінансів, проблема кадрів, нові ініціативи — як пройшов 2023 рік для медіа МиколаївщиниКатерина Середа
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Про статтю NYT щодо ситуації на лівому березіІлля Зелінський
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