До України 22 листопада прибула чергова партія військової допомоги з Литви. Країна-партнер передала необхідне для військових польове обладнання та сухпайки.

Про це повідомили в Міноборони Литви.

«Ми продовжуємо робити все можливе, щоб полегшити важку боротьбу України проти жорстокості агресора. Різноманітне польове спорядження є критично важливим у холодну пору року. Кожен пакет нашої допомоги — це крок до перемоги», — сказав міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас.

Зазначається, що минулого тижня Литва також відправила в Україну кілька мільйонів набоїв та боєприпасів для переносних протитанкових мінометів малої дальності.

Окрім постійних поставок військової техніки та спорядження, країна активно тренує, забезпечує лікування та реабілітацію поранених українських військовослужбовців, проводить консультації на рівні експертів та робить фінансовий внесок у міжнародні фонди для України.

Крім того у Міноборони зазначили, що у Литві вже склали довгостроковий план підтримки України на 2024-2026 роки на суму 200 мільйонів євро.

Нагадаємо, що головний лікар Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні Олександр Пліткін розповів, що миколаївські лікарі планують переймати досвід колег з Литви.