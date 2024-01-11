Зеленський прибув до Таллінна й зустрівся з президентом Карісом. Фото:Фото:Скриншот з трансляції спільної пресконференції з Володимиром Зеленським/Facebook

Президент Естонії Алар Каріс оголосив, що країна до 2027 року виділить Україні допомогу на суму 1,2 мільярда євро.

Про це він сказав під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

«У рамках Європейського Союзу ми вже надали Україні підтримку на приблизно 5 мільярдів євро. Цю підтримку потрібно продовжувати. Довгостроковий внесок Естонії до 2027 року становитиме 1,2 мільярда євро. Україна потребує більшого і кращого озброєння», — підкреслив Алар Каріс.

Президент Естонії додав, що партнери повинні підвищити військове виробництво в межах Європейського Союзу, аби надати все необхідне Україні «не завтра, а вже сьогодні».

Він зазначив, що Естонія щороку надаватиме Україні 0,25% від оборонного бюджету країни.

«І ми заохочуємо всіх надавати Україні стільки допомоги, скільки вони можуть, аж допоки Росія зупинить свою війну», — наголосив Алар Каріс.

Нагадаємо, що Естонія планує стати першою країною Європейського Союзу, яка цьогоріч легалізує конфіскацію російських активів на користь України.

Також напочатку року Естонія передала Україні усі свої 155-мм гаубиці, щоб спонукати інші країни також допомагати озброєнням.