Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан

Європейська комісія готова піти на поступки деяким вимогам Угорщини, щоб забезпечити Україні пакет підтримки в розмірі 50 мільярдів євро.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на високопоставлених європейських чиновників.

Три чиновники, які знайомі з цим питанням, заявили, що як спосіб переконати Віктора Орбана відмовитися від свого вето, Єврокомісія готова надати угорському прем'єру можливість у 2025 році зупинити операцію з фінансування на середині шляху.

Євросоюз включить перегляд чотирирічного пакета підтримки наступного року, коли оцінюватиметься, чи потребує Україна грошей і чи виконала вона вимоги для отримання допомоги ЄС. Це дасть Віктору Орбану можливість накласти вето на його продовження.

Єврокомісія також готова проводити щорічний аудит допомоги і запровадити пункт про «екстрене гальмування», згідно з яким будь-яка країна зможе винести серйозні побоювання щодо виплат Україні на обговорення саміту лідерів ЄС.

Відповідаючи на запитання, чи буде цього достатньо, щоб Віктор Орбан відмовився від свого вето, угорський чиновник сказав: «Поки незрозуміло, але, найімовірніше, так».

Нагадаємо, раніше лідери країн Європейського союзу розглядали можливість позбавити Угорщину права голосу, аби розблокувати надання фінансової допомоги Україні.