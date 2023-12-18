Лідери країн Європейського союзу розглядають можливість позбавити Угорщину права голосу, аби розблокувати надання фінансової допомоги Україні.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на європейських дипломатів.

За даними європейських чиновників та дипломатів, лідерам ЄС тепер доводиться вигадувати способи, як завадити прем'єру Угорщини Віктору Орбану послабити підтримку Києва Брюсселем.

Так, деякі чиновники розглядають можливість використати процедуру покарання за статтею 7 договору про Європейський Союз 2007 року, яка дає змогу позбавляти країну права голосу у зв'язку з порушенням європейського законодавства. Цей процес може бути заблокований будь-яким іншим членом ЄС, проте після виборів у Польщі в блоці не залишилося «гарантованого захисника» Угорщини.

Зокрема, багато країн «нервують» через використання, по суті, найбільшої зброї ЄС проти держави-члена. Натомість за словами чиновників, вона сподівається переконати Орбана відмовитися від вето на фінансування, продемонструвавши йому «справжню ціну ізоляції» його країни в блоці.

Однак, якщо це не вдасться, 26 інших членів ЄС зможуть укласти угоду самостійно, хоча це займе час.

«Можливо Угорщина може створити більше проблем. Можливо, Угорщина зможе змусити нас використати кілька різних інструментів. Але, зрештою, Угорщина не зможе перешкодити нам надавати гроші Україні», – додав чиновник.

Нагадаємо, що Європейський парламент закликав саміт ЄС схвалити рішення про початок переговорів з Україною про її вступ до Євросоюзу та засудив заяви прем’єра Угорщини Віктора Орбана про членство України.

Раніше повідомлялось що конференція президентів Європейського парламенту публічно виступила за те, щоб Європейська рада підтвердила початок переговорів про вступ України до ЄС.

Але Віктор Орбан наполягає, що саміт ЄС в середині грудня не повинен розглядати питання початку переговорів з Україною про вступ до Європейського Союзу, адже висновок Єврокомісії «необґрунтований та погано підготовлений».

В свою чергу Президент Франції Емманюель Макрон запросив угорського прем’єра Віктора Орбана до Парижу для пошуку компромісу щодо початку переговорів з Україною про її вступ до ЄС.

Початок офіційних переговорів про вступ України до ЄС можуть відкласти до березня 2024 року, якщо Угорщина не дасть своєї згоди на саміті ЄС у Брюсселі 14-15 грудня.