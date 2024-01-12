Святослав Колихаєв

Син міського голови Херсона Ігоря Колихаєва Святослав Колихаєв записав звернення до президента України та закликав взяти під особистий контроль питання звільнення його батька з полону.

Відеозвернення він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Святослав Колихаєв акцентував, що з самого початку окупації його батько залишився вірним своїй клятві перед херсонцями та до останнього був поруч із ними.

«Для херсонців він був офіційним представником української влади, а його відданість жителям міста робить його винятковою постаттю, яка заслуговує на нашу підтримку та захист», — сказав він.

Ігор Колихаєв

Святослав Колихаєв нагадав, що мер Херсону вже 18 місяців перебуває в російському полоні.

«Шановний пане президенте, звертаюся до Вас. За 18 місяців полону мого батька я відправив не одну сотню звернень у всі наші державні правозахисні структури та відповідні організації, в тому числі і до Офісу президента. Окрім цього, далеко не один запит був сформований у міжнародні організації, починаючи від Ради безпеки ООН з прав людини, листів послам різних країн, Комітету Червоного Хреста тощо. За весь цей час я отримав багато відповідей, але вони передавалли лише стурбованість. Та що найприкріше, я не отримав жодної відповіді від Офісу президента, яка б відображала перебіг дій стосовно звільнення мого батька», — зауважив Святослав Колихаєв.

Він також наголосив, що Міжнародний комітет Червоного Хреста вже офіційно вніс його батька до списку полонених, а Україна «просто мовчить». Також він обурився тим фактом, що мер міста обласного значення, представник української влади та органів місцевого самоврядування досі перебуває в полоні.

«Благаю, відійдіть від політичних утримань та особистих переконань. Зрозумійте мене як сина свого батька. Згадайте, що у Вас також є діти. Я готовий до ведення будь-яких діалогів у будь-яких форматах, аби тільки мій батько повернувся живим додому, а його обмін став рушійною силою в обміні інших цивільних полонених. Прошу Вашої допомоги, Володимире Олександровичу. Звертаюся до Вас як до президента та до батька. Будь ласка, візьміть цю ситуацію під свій особистий контроль. Від цього залежить життя людини» , — сказав Святослав Колихаєв.

Ігор Колихаєв 25 квітня повідомив, що до будівлі Херсонської міськради ввійшли озброєні люди, забрали ключі, змінили охорону ради на свою. Наступного дня співробітникам представили «нового голову адміністрації» та запропонували співпрацю з окупантами. Ігор Колихаєв заявив, що відмовився від пропозиції, але при цьому залишився жити в Херсоні.

Вранці наступного дня мер приїхав до комунальної установи, де останнім часом працювали співробітники міськвиконкому. Біля цієї будівлі його затримали представники Росгвардії та ФСБ. Окупанти вилучили жорсткі диски та провели обшук. У цей час міський голова перебував в окремому кабінеті в кайданках. Після обшуку Ігоря Колихаєва посадили в автобус і відвезли в невідомому напрямку.

Нагадаємо, влада Росії вивезла з анексованої Херсонської області України кілька тисяч дітей.