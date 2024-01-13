Румунія інвестуватиме 126 мільйонів євро в розбудову своїх портів, які зіткнулися зі збільшенням торгових потоків через російську блокаду українських портів. Це має полегшити торгівлю України в межах плану дій ЄС «Шляхи солідарності».

Про це повідомили в пресслужбі Європейської комісії.

Румунія підтримуватиме портові компанії, щоб ті створювали додаткові потужності для обробки, зберігання та переробки товарів, які змінили свої торговельні маршрути через блокаду українських портів.

Кошти виділятимуть у вигляді грантів на суму до 10 мільйонів євро.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що щомісячний український експорт через Румунію зріс із двох до трьох мільйонів тонн.

Зараз країни обговорюють шляхи збільшення пропускної спроможності прикордонних переходів для досягнення цільового показника у чотири мільйони тонн.

Нагадаємо, в Мінінфраструктури розказали, за яких умов відновить роботу херсонський порт.