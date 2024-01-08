Херсонський морський торговельний порт зможе відновити роботу тільки після формування двох умов.
Про це розповів заступник міністра інфраструктури Юрій Васьков в інтервʼю LIGA.net.
За його словами, головна умова — це деокупація лівого берега Херсонської області та Кінбурнської коси, оскільки судноплавство там наразі небезпечне.
Друга необхідна умова, — це припинення обстрілів Херсона.
«Це насамперед повʼязано з регулярними обстрілами міста. Херсонський порт перебуває в простої з 24 лютого 2022 року. Навіть після деокупації міста ми не можемо його запустити», — зазначив Юрій Васьков.
Нагадаємо, що Кабінет міністрів приєднав Херсонський торговельний порт до миколаївського порту «Ольвія».
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Херсонський морський торговельний порт зможе відновити роботу тільки після формування двох умов.
Про це розповів заступник міністра інфраструктури Юрій Васьков в інтервʼю LIGA.net.
За його словами, головна умова — це деокупація лівого берега Херсонської області та Кінбурнської коси, оскільки судноплавство там наразі небезпечне.
Друга необхідна умова, — це припинення обстрілів Херсона.
«Це насамперед повʼязано з регулярними обстрілами міста. Херсонський порт перебуває в простої з 24 лютого 2022 року. Навіть після деокупації міста ми не можемо його запустити», — зазначив Юрій Васьков.
Нагадаємо, що Кабінет міністрів приєднав Херсонський торговельний порт до миколаївського порту «Ольвія».
|
Про електронний квиток в МиколаєвіЮрій Решетник
|
|
Ми вчергове виграли суд у АТ «Миколаївгаз»Максим Коваль
|
|
Мені болить. Замінована земляОлена Горячева
|
|
Пошук фінансів, проблема кадрів, нові ініціативи — як пройшов 2023 рік для медіа МиколаївщиниКатерина Середа
|
|
Про статтю NYT щодо ситуації на лівому березіІлля Зелінський
|