Херсонський морський торговельний порт зможе відновити роботу тільки після формування двох умов.

Про це розповів заступник міністра інфраструктури Юрій Васьков в інтервʼю LIGA.net.

За його словами, головна умова — це деокупація лівого берега Херсонської області та Кінбурнської коси, оскільки судноплавство там наразі небезпечне.

Друга необхідна умова, — це припинення обстрілів Херсона.

«Це насамперед повʼязано з регулярними обстрілами міста. Херсонський порт перебуває в простої з 24 лютого 2022 року. Навіть після деокупації міста ми не можемо його запустити», — зазначив Юрій Васьков.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів приєднав Херсонський торговельний порт до миколаївського порту «Ольвія».