Кабінет міністрів погодив реорганізацію державного підприємства «Херсонський морський торговельний порт».

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За пропозицією Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, Херсонський порт приєднають до державного підприємства «Стивідорна компанія «Ольвія» у Миколаєві.

У 2020 році та 2021 році Україна здала «Миколаївський порт «Ольвія» та «Херсонський морський торговий порт» у концесію. Зараз вони не працюють через війну.

Конкурс на концесію порту Ольвія виграла катарська компанія QTerminals, яка зобов'язалася інвестувати у проєкт 3,4 мільярди гривень.

Переможцем конкурсу на концесію ДП «Херсонський морський торговельний порт» стала компанія «Рісоіл-Херсон». Вона планувала інвестувати у порт понад 300 мільйонів гривень.

Нагадаємо, в акваторіях морських портів «Миколаїв» та «Ольвія» внаслідок російського вторгнення в Україну залишились заблокованими 29 вантажних торговельних суден, з яких немає жодного під прапором Турецької республіки, проте 6 з них мають турецьких судновласників, а 1 турецьку керуючу компанію.