Радослав Сікорський. Фото: EPA/UPG

Польща розглядає можливість виробництва більшої кількості боєприпасів для допомоги Україні.

Про це в Давосі заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, інформує Reuters.

Міністр закордонних справ Сікорський заявив, що новий уряд Польщі вивчає, як він може виробляти більше боєприпасів і військової техніки, працюючи над новим пакетом допомоги для України.

«Ми дивимося на всі питання, пов'язані з Україною, свіжим поглядом. Ми вивчаємо, які у нас є можливості виробляти більше боєприпасів і спорядження, а також те, що у нас ще є на складах», — сказав Сікорський.

За його словами, Польща говорить союзникам, що вартість стримування РФ у випадку, якщо вона завоює Україну, буде набагато більшою, ніж вартість постачання Києву зброї для ефективного захисту від її акту агресії.

Сікорський визнав, що Київ і Варшава повинні продовжувати працювати над вирішенням проблем. Він привітав угоду між його урядом та польськими перевізниками про призупинення блокади кордону з Україною.

«Польща не повинна бути країною, яка несе основний тягар витрат на солідарність з Україною від імені всього Євросоюзу. Ці витрати неминучі, ми приймаємо їх, але вони мають бути більш справедливими», — сказав він.

Глава МЗС Польщі також підтримав план США конфіскувати до 300 мільярдів доларів заморожених російських активів, щоб допомогти відновити Україну, вказавши, що агресор повинен заплатити за завдану шкоду.

Зазначимо, Варшава уже передала Києву понад 260 танків Т-72 різних модифікацій.

Крім того, Варшава передала Україні значну кількість самохідно-артилерійських установок Krab та понад 260 танків Т-72 різних модифікацій. Для Польщі це був дуже складний процес, оскільки ці танки були не на складах, а на озброєнні польської армії.

Нагадаємо, Польща передасть Україні роту танків Leopard у рамках міжнародної коаліції.