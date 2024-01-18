В Миколаївській області в рамках фонду ліквідації наслідків збройної агресії з державного бюджету виділили 789 мільйонів гривень на реконструкцію 16 пошкоджених обстрілами об’єктів. В ході перевірок Держаудитслужба знайшла ряд порушень в тендерних закупівлях по деяких з них.

Про це на брифінгу повідомив начальник Управління Південного офісу Держаудитслужби в Миколаївській області Денис Яковлєв, пишуть «НикВести».

— На сьогоднішній день кошти розподілені по 16 обʼєктах і по усіх з них вже проведено процедури закупівлі та визначено переможців. З цих 16 тендерів ми вже доповідали про дві закупівлі по Баштанській багатопрофільній лікарні. Ці торги було проведено без порушень. З 16 ще не перевірено 3, решту моніторингів проведено. Було встановлено різного роду порушення, — сказав Денис Яковлєв.

За словами аудиторів, у разі неусунення виявлених порушень, винні понесуть адміністративну відповідальність. Наразі Держаудитслужба збирає персональні дані причетних до закупівель для подальшого складання адміністративних протоколів.

— Також ми проінформували правоохоронні органи. Тобто все, що передбачено статтею про публічні закупівлі, ми зробили. Неперевіреними залишилися процедури закупівлі по двох закладах освіти і психологічному відділенню КМП «Миколаївський обласний центр психологічного здоровʼя, — повідомив Денис Яковлєв.

До об’єктів, що будуть відновлені коштом фонду ліквідації наслідків російської агресії, зокрема, увійшли:

Ліцей №60 у Варварівці

Одним серед 16 проектів є капітальне будівництво Миколаївського ліцею №60 Миколаївської міської ради.

Як раніше повідомляли «НикВести», департамент містобудування, архітектури, капітального будівництва, супроводження проектів розвитку Миколаївської ОВА оголосив тендер на нове будівництво зруйнованого корпусу ліцею №60 у Варварівці.

Нагадаємо, що у липні департамент містобудування уклав договір з товариством з обмеженою відповідальністю «Конкорд Проект» на виготовлення проекту будівництва ліцею №60 на суму 1 мільйон 490 тисяч гривень.

Навчальний заклад було зруйновано у липні 2022 року. Внаслідок атаки було знищено один із корпусів ліцею, пошкоджено також дитячий майданчик поряд.

Зруйнований корпус ліцею № 60

Як повідомлялося, відбудувати ліцей №60 хочуть за 200 мільйонів гривень до кінця 2028 року. Така сума вказується у капітальних видатках бюджету Миколаєва.

Зазначимо, що навчальний заклад був першим об’єктом міської програми «Теплий дім». Після ремонту його відкрили восени 2018 року. Зауважимо, що ракетний удар РФ нанесла по іншому корпусу закладу.

КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня»

З фонду ліквідації наслідків російської агресії було виділено кошти на капітальну відбудову будівлі психоневрологічного відділення та реконструкцію поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради.

Так, департамент містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводження проєктів розвитку Миколаївської ОВА оголосив тендер на реконструкцію будівлі лікувального корпусу Баштанської багатопрофільної лікарні. Роботи оцінили у 139 мільйонів 733 тисячі 800 гривень.

Також було оголошено тендер на реконструкцію поліклініки лікарні.

Нагадаємо, Баштанська багатопрофільна лікарня потрапила під ракетний обстріл 19 квітня 2022 року. Внаслідок атаки пошкоджень зазнала будівля поліклініки, частково пошкоджено два відділення лікарні.

Зруйнований корпус Баштанської багатопрофільної лікарні

Раніше було оголошено тендер на ремонт покрівлі однієї з будівель лікарні.

Також повідомлялося, що завдяки співпраці з Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) у Баштанці почали відновлювати хірургічне відділення багатопрофільної лікарні.

Миколаївський ліцей №2

З фонду ліквідації наслідків російської агресії також виділили кошти на реставрацію історичної будівлі ліцею №2 у Миколаєві.

Так, департамент містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводження проєктів розвитку Миколаївської ОВА оголосив тендер на реставрацію. Роботи оцінили у 153 мільйони гривень.

Пізніше видання «Наші гроші» проаналізувало тендер на реставрацію Миколаївської гімназії №2 та заявило про завищення цін у кошторисі.

Історична будівля ліцею №2 у Миколаєві

Нагадаємо, що проєкт реставрації історичної будівлі ліцею №2 за 1 мільйон 498 тисяч 63 гривні виконало ТОВ «Автограф-Н», яке працює у Миколаєві з 2007 року. Засновником і керівником підприємства є Ніна Стерпул.

Зазначимо, що вона є родичкою співвласника будівельної компанії «Житлопромбуд-8» Григорія Стерпула, який без тендера ремонтував Миколаївський аеропорт за 40 мільйонів гривень.

У червні 2020 року стало відомо, що Верховний суд України відмовив у задоволенні позову будівельної компанії «Житлопромбуд-8» з проханням стягнути 39,8 мільйонів гривень за виконані роботи з реконструкції будівлі аеровокзалу.

«Автограф-Н» у 2017 проводило експертизу будівлі гімназії, після якої її визнали аварійною.

Друга експертиза, проведена в 2021 році, показала, що будівля гімназії, яку до цього вважали аварійною, такою не є. Аварійними було визнано деякі перекриття даху.

Коли виявилось, що аварійною є лише частина даху, а загрози навчальному процесу немає, з крила гімназії «відселили» бібліотеку та музей. В будівлі ж провели поточний ремонт.

Миколаївський ліцей №51

До переліку об’єктів на відновлення коштом фонду ліквідації наслідків російської агресії увійшов також Миколаївський ліцей №51.

Заступник Миколаївського міського голови Анатолій Петров повідомляв, що проект будівництва Миколаївського ліцею №51 буде розроблений до літа 2024 року.

Так, у новому ліцеї №51 планують побудувати три корпуси для початкової, середньої та старшої ланок освіти. Також передбачено будівництво бомбосховищ та дитячих майданчиків.

Зруйнована будівля Миколаївського ліцею №51

На розробку проєктно-кошторисної документації відбудови Миколаївського ліцею №51, який було зруйновано під час російського обстрілу, планують витратити 7,7 мільйонів гривень.

Згодом тендер на розробку проєктно-кошторисної документації відмінили, натомість оголосили інший на таку ж саму суму.