Нафтопереробний завод, яким керує Роснефть, у Туапсе, Росія. Фотограф: Андрій Рудаков/Bloomberg

За даними Міжнародного енергетичного агентства, доходи Росії від експорту нафти в грудні впали до шестимісячного мінімуму.

Про це повідомляє Bloomberg.

У щомісячному звіті IEA зазначається, що три найбільші світові виробники заробили 14,4 мільярда доларів від продажу нафти і нафтопродуктів за кордон у грудні, що майже на 9% менше, ніж попереднього місяця.

«Знижки на російську нафту збільшилися, а ціни на нафту знизилися», — йдеться у повідомленні.

Внаслідок цього доходи впали, навіть попри те, що РФ збільшила експорт нафти за кордон до 7,8 мільйона барелів на день, що є найвищим показником із березня.

Раніше, намагаючись зменшити потік нафтодоларів до російського бюджету, які РФ використовує для фінансування війни в Україні, не порушуючи при цьому поточні поставки нафти на світовий ринок, західні країни та їхні союзники запровадили санкції проти Кремля. Зокрема, G7 встановила обмеження на продаж російської нафти на рівні 60 доларові за барель.

Протягом багатьох місяців Росія ігнорувала обмеження, застосовуючи великий тіньовий флот танкерів для транспортування своєї нафти у Китай, Індію, Туреччину та Латинську Америку. Однак в останні місяці США посилили контроль за дотриманням ліміту, націлившись на пов’язаних з Росією трейдерів, судна і судновласників.

Як наслідок, дисконт на Urals, ключову російську експортну суміш нафти, зріс у грудні «під тиском розширеного розслідування Міністерства фінансів США». Ціна на нафту марки Urals минулого місяця впала приблизно на 10 доларів за барель, опустившись нижче верхньої межі в 60 доларів.

Водночас, за оцінками агентства, «зростання знижок на північноморську нафту склало близько третини» падіння ціни Urals, тоді як решта була результатом загального зниження світових цін на нафту.

Раніше повідомлялося, що турецькі банки розривають співпрацю з російськими через санкції США.