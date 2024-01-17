Торгові зв'язки РФ з Туреччиною, яка досі залишалася одним із дружніх партнерів, опинилися під загрозою. Турецькі банки повсюдно відмовляються працювати із російськими.

Про це пише російське видання «КомерсантЪ».

Ситуація, за даними джерел, почала ускладнюватися ще влітку, а різко загострилася після виходу 22 грудня 2023 року указу президента США Джо Байдена про вторинні санкції — в результаті банки Туреччини розірвали кореспондентські відносини майже з усіма російськими кредитними організаціями. Учасники ринку стверджують, що аналогічні проблеми, хоч і в менших масштабах, вже почали виникати з китайськими банками.

Також йдеться про зупинення обробки платежів без формального закриття договорів. Одне з джерел уточнює, що «є винятки — наприклад, щодо дочірніх іноземних банків у Росії».

Один із співрозмовників видання каже, що складнощі виникли давно, але наприкінці грудня ситуація різко загострилася, поширившись майже на всі турецькі банки. Серед великих учасників розрахунків із РФ джерела ЗМІ називають Nurol Bank, з яким працювали близько 40 російських кредитних організацій, та Emlak Bank. Коррахунки російських банків Туреччини відкривалися в лірах, доларах та інших валютах — окремі банки приймали платежі у рублях.

«Банки розривають відносини через тиск із боку США. Причому не тільки в Туреччині, а й, наприклад, у Китаї»,— наголошує один із співрозмовників «Ъ».

Нагадаємо, Конгрес США остаточно схвалив законопроєкт, що забороняє Сполученим Штатам купувати ядерне паливо з Росії.