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Міжнародна організація праці запустила навчальну програму для українок, які мріють відкрити свій бізнес із догляду за дітьми. П’ять найвмотивованіших учасниць отримають фінансову допомогу до 5 тисяч доларів США у гривневому еквіваленті.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

До участі запрошують українок віком від 18 до 54 років, які проживають у Київській та Житомирській областях. А також захоплюються доглядом за дітьми й мріють відкрити власний дитячий заклад у себе вдома.

«Під час конкурсу відберуть 30 учасниць. Вони пройдуть навчальний курс щодо основних аспектів створення та розвитку бізнесу з догляду й розвитку дітей раннього віку», – йдеться у повідомленні.

Важливо, щоб створені у дитсадках послуги були доступними для населення з обмеженими фінансовими можливостями.

Нагадаємо, у 2024 році миколаївські військові, ветерани війни або члени їхніх родин можуть отримати 20 грантів по 10 тисяч євро на підтримку або відкриття власної справи.

Також в Миколаївському обласному центрі зайнятості діють три програми по видачі грантів на відкриття чи розвиток бізнесу. Кошти можуть отримати як військові, так і цивільні.