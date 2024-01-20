Росія стала найбільшим постачальником сирої нафти до Китаю у 2023 році, випередивши Саудівську Аравію та Ірак.

Про це повідомляє Reuters.

За даними китайської митниці, торік Росія поставила в Китай рекордні 107 мільйонів тонн сирої нафти, тобто 2,14 мільйона барелів на день — це в рази перевищує постачання великих нафтових експортерів Саудівської Аравії та Іраку.

Раніше найбільшим постачальником нафти до Китаю була Саудівська Аравія. Імпорт звідти впав на 1,8% до 85,96 мільйонів тонн, тому що російська нафта дешевша.

Після санкцій через вторгнення до України, більшість країн уникали російської нафти, тож РФ продавала її з великими знижками.

Проте стрибок попиту китайських та індійських нафтопереробників на дешеву російську нафту марки ESPO призвів до зростання цін на неї.

За даними торгових джерел, знижки на поставки сирої нафти ESPO в грудні були приблизно 20-50 центів за барель, порівняно зі знижкою в один долар у жовтні та 8,5 долара — у березні.

Китайські нафтопереробники використовують посередників для доставки та страхування російської сирої нафти, щоб уникнути порушення санкцій Заходу.

Попри геополітичну напруженість між Пекіном і Вашингтоном, у 2023-му на 81,1% збільшилися поставки сирої нафти до Китаю зі Сполучених Штатів на тлі зростання видобутку в США.

Загальний імпорт сирої нафти в Китай минулого року зріс до рекордних майже 564 мільйонів тонн, або 11,3 мільйона барелів на добу.

Раніше повідомлялося, що за даними Міжнародного енергетичного агентства, доходи Росії від експорту нафти в грудні впали до шестимісячного мінімуму.