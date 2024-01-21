У Миколаївській області жінки очолюють 15 тисяч 127 юридичних осіб — це 29,1% від загальної кількості зареєстрованих підприємств і організацій.
Про це свідчать дані Головного управління статистики в Миколаївській області.
Всього на Миколаївщині зареєстровано 52 тисячі 71 юридичну особу. Майже 40 тисяч з них або 70,9% очолюють чоловіки.
Також в Миколаївській області зареєстровано 39 тисяч 386 фізичних осіб-підприємців. З них 19,2 тисячі відкриті жінками — це 48,9% від загальної кількості.
ФОПів, зареєстрованих чоловіками, трохи більше — 20,1 тисяча або 51,1%.
Раніше дослідження ІМІ показало, що миколаївські медіа цитують жінок в якості експерток лише у 15,7% випадків. Трохи більше жінки згадуються у ЗМІ як героїні матеріалів — 21% від загальної кількості згадок героїв та героїнь.
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У Миколаївській області жінки очолюють 15 тисяч 127 юридичних осіб — це 29,1% від загальної кількості зареєстрованих підприємств і організацій.
Про це свідчать дані Головного управління статистики в Миколаївській області.
Всього на Миколаївщині зареєстровано 52 тисячі 71 юридичну особу. Майже 40 тисяч з них або 70,9% очолюють чоловіки.
Також в Миколаївській області зареєстровано 39 тисяч 386 фізичних осіб-підприємців. З них 19,2 тисячі відкриті жінками — це 48,9% від загальної кількості.
ФОПів, зареєстрованих чоловіками, трохи більше — 20,1 тисяча або 51,1%.
Раніше дослідження ІМІ показало, що миколаївські медіа цитують жінок в якості експерток лише у 15,7% випадків. Трохи більше жінки згадуються у ЗМІ як героїні матеріалів — 21% від загальної кількості згадок героїв та героїнь.