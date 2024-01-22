Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області минулого року заключила договорів на відновлення та ремонт об’єктів на 7,8 мільярдів гривень. Це четверте місце по Україні за сумами проведених торгів.

Про це повідомили у ГО «Антикорупційний штаб».

Аналітики громадської організації зробили огляд угод, які укладали служби відновлення інфраструктури в кожній області України.

Найбільші суми витрат на відновлення запланували – у Дніпропетровської області: у 2023 році угод уклали на 13,1 мільярд ргривень. Далі за обсягом укладених угод — Львівська область (понад 10 мільярдів), а замикає трійцю Харківська область — майже 9 мільярдів гривень.

Разом з тим зазначається, що деякі угоди укладають не на один рік,тобто йдеться не про суми вже витрачених коштів, а саме про суми угод, які також можуть змінюватись протягом строку виконання робіт.

Миколаївська область займає четверте місце за сумами угод на відновлення — 7 мільярдів 891 мільйон 454 тисячі 782 гривень. Голова Правління ГО «Антикорупційний штаб» Сергій Миткалик зазначає, що прослідковується залежність обсягів руйнувань та вартості угод на ремонти або відновлення інфраструктури.

Витрати на відновлення у різних областях. Рейтинг від ГО «Антикорупційний штаб».

«Трійка областей, де сума угод найбільша, цілком логічна: Дніпропетровщина і Харківщина перебувають під щільним обстрілом росіян, а Львівщина, яку можна назвати тиловою, продовжує утримувати свою інфраструктуру в належному стані. Так само недалеко від трійки Миколаївська та Запорізька області: тут також чимало знищеної або пошкодженої росіянами інфраструктури, яку варто відновлювати, адже це переважно критична інфраструктура. Значно менше контрактів на відновлення уклали в Херсонській області, але там щільні обстріли росіян тривають і досі, а частина області досі окупована, тому витрачати кошти на відновлення в обсягах хоча б сусідньої Миколаївщини точно немає сенсу: працюють там, де є можливість», — каже Сергій Миткалик.

Раніше повідомлялося, що Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області відмовила журналістам надати кошторис робіт за тендером на 435 мільйонів гривень. Йдеться про міст у Вознесенську, який знаходиться на трасі Н-24 «Благовіщенське — Миколаїв». Його було зруйновано минулого року під час боїв з російськими військами за місто, повідомляли «НикВести».

Нагадаємо, що у Миколаївській обласній раді в наступному році планують розпочати роботи з відновлення аеропорту, який було зруйнованого ще на початку російського вторгнення.

Також повідомлялося, що в Миколаївській області в рамках фонду ліквідації наслідків збройної агресії з державного бюджету виділили 789 мільйонів гривень на реконструкцію 16 пошкоджених обстрілами об’єктів. В ході перевірок Держаудитслужба знайшла ряд порушень в тендерних закупівлях по деяких з них.

Нагадаємо, що Служба відновлення та розвитку інфраструктури Миколаївської області оголосила тендер на капітальний ремонт мосту на автодорозі М13 «Кропивницький — Платонове» через річку Корабельну.