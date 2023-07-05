Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області відмовила журналістам надати кошторис робіт за тендером на 435 мільйонів гривень.

Йдеться про міст у Вознесенську, який знаходиться на трасі Н-24 «Благовіщенське — Миколаїв». Його було зруйновано минулого року під час боїв з російськими військами за місто, повідомляли «НикВести».

Як пишуть «Наші гроші», журналісти звернулися до обласної Служби відновлення з запитом надати кошторисні ціни будівельних матеріалів. Однак замовник не оприлюднив їх та відмовився надавати інформацію навіть на запит Центру протидії корупції.

Угоду на відновлення мості уклали 1 червня з компанією «Ростдорстрой». В ній було лише посилання на моніторингові ціни ДП «ДерждорНДІ» у Миколаївській області станом на лютий. Мова про додаток до угоди – перелік основних матеріальних ресурсів.

Ці дані не є тими цінами, з урахуванням яких було визначено очікувану вартість дорожніх робіт, пишуть «Наші гроші». Відтак Центр протидії корупції направив до Миколаївської служби запит з проханням надати локальні кошториси і підсумкову відомість ресурсів.

У відповідь керівник миколаївської Служби відновлення Олександр Антощук прислав листа (Миколаїв відповідь ЦПК, – прим.), у якому відмовився надати дані про ціни будматеріалів з інвесторського кошторису, оскільки на його думку «кошторисна частина проектної документації, підсумкові відомості ресурсів (загальна та до локальних кошторисів) не є безпосередньо тими документами, які визначають використання бюджетних коштів…».

Також Олександр Антощук повідомив, що проектна документація по об’єкту, на який планують витратити 435 млн грн коштів платників податків з державного бюджету, «підпадає під захист авторського права та право Служби на її використання обмежено підрядниками…».

«Замовник порушує вимоги Методики ціноутворення дорожніх робіт, яку прийняли торік за ініціативи міністра Олександра Кубракова. Методика передбачає обов’язкове оприлюднення технічної специфікації з переліком і цінами матеріалів, що мають використовуватися для реконструкції. Таким чином, замовник уникає контролю за ефективним та оптимальним використанням бюджетних коштів, а також створює умови для можливих зловживань та корупції. «Наші гроші» сподіваються, що Державне агентство відновлення проведе роз’яснювальну роботу з регіональними службами щодо публікації локальних кошторисів і підсумкової відомості ресурсів, які використовують для визначення очікуваної вартості дорожніх робіт», – пишуть «Наші гроші».

Нагадаємо, у липні 2016 року Олександра Антощука звільнили з посади керівника Служби автомобільних доріг Миколаївської області за невиконання посадових обов’язків.

2 травня 2019 року Олександр Антощук був поновлений на посаді рішенням суду. Але вже 7 травня в «Укравтодорі» повідомили про його повторне звільнення у зв’язку з «невиконанням службових обов’язків». У Держагентстві автомобільних доріг заявили тоді, що Олександра Антощука повторно звільнили за те, що він поновився на посаді, сфальсифікувавши документи в суді. Крім цього, після свого поновлення чиновник нібито чинив тиск на співробітників Служби автодоріг у Миколаївській області, про що у відомстві пообіцяли повідомити в правоохоронні органи.

У вересні 2019 року суд повторно постановив поновити Олександра Антощука на посаді начальника Служби автомобільних доріг у Миколаївській області. Однак глава «Укравтодору» цього не зробив. Олександр Антощук повернувся на роботу в січні 2021 року – після відповідного рішення Верховного суду. А у жовтні 2021 року стало відомо, що Олександр Антощук напав на оперуповноваженого Управління стратегічних розслідувань, який проводив виїмку документів у САД.