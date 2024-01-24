На покриття витрат, які виникають у муніципальної влади у зв'язку з прийомом і підтримкою біженців з України, уряд Латвії виділив 15,6 млн євро.
Про це заявило Міністерство з охорони навколишнього середовища та регіонального розвитку Латвії, повідомляє LSM.lv.
Так, передбачено покриття таких витрат:
Станом на листопад Латвія прихистила більш ніж 50 тис. українців, із яких – близько 20 тис. дітей, що навчаються в країні.
Нагадаємо, у серпні-жовтні 2023 року обсяг нової обіцяної допомоги для України з боку країн Заходу сягнув найнижчого рівня з січня 2022 року — він скоротився майже на 90% порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Активними донорами є Німеччина, Фінляндія, Ірландія, Хорватія, Литва, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Швеція і Швейцарія, а також Канада і Велика Британія.
Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський закликав Конгрес США продовжити військову допомогу Україні. Він сказав законодавцям, які блокують надання нової допомоги, що альтернативою є ризик можливого нападу Росії на країну НАТО та залучення у конфлікт американських військових.
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На покриття витрат, які виникають у муніципальної влади у зв'язку з прийомом і підтримкою біженців з України, уряд Латвії виділив 15,6 млн євро.
Про це заявило Міністерство з охорони навколишнього середовища та регіонального розвитку Латвії, повідомляє LSM.lv.
Так, передбачено покриття таких витрат:
Станом на листопад Латвія прихистила більш ніж 50 тис. українців, із яких – близько 20 тис. дітей, що навчаються в країні.
Нагадаємо, у серпні-жовтні 2023 року обсяг нової обіцяної допомоги для України з боку країн Заходу сягнув найнижчого рівня з січня 2022 року — він скоротився майже на 90% порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Активними донорами є Німеччина, Фінляндія, Ірландія, Хорватія, Литва, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Швеція і Швейцарія, а також Канада і Велика Британія.
Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський закликав Конгрес США продовжити військову допомогу Україні. Він сказав законодавцям, які блокують надання нової допомоги, що альтернативою є ризик можливого нападу Росії на країну НАТО та залучення у конфлікт американських військових.
|
Огляд російських медіа за грудень 2023 року: головні фейки та маніпуляціїВіталій Новіков
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Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
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Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
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Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
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Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
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