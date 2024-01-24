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На покриття витрат, які виникають у муніципальної влади у зв'язку з прийомом і підтримкою біженців з України, уряд Латвії виділив 15,6 млн євро.

Про це заявило Міністерство з охорони навколишнього середовища та регіонального розвитку Латвії, повідомляє LSM.lv.

Так, передбачено покриття таких витрат:

на забезпечення розселення та харчування (для надання первинної допомоги та виплат компенсацій фізичним та юридичним особам за розміщення українських біженців та покращення муніципальних приміщень для них);

на забезпечення соціальної підтримки;

на забезпечення освіти;

на підтримку заявок щодо послуг управління;

на забезпечення діяльності пунктів координації об'єднаної державної та муніципальної допомоги у період до червня 2024 року.

Станом на листопад Латвія прихистила більш ніж 50 тис. українців, із яких – близько 20 тис. дітей, що навчаються в країні.

Нагадаємо, у серпні-жовтні 2023 року обсяг нової обіцяної допомоги для України з боку країн Заходу сягнув найнижчого рівня з січня 2022 року — він скоротився майже на 90% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Активними донорами є Німеччина, Фінляндія, Ірландія, Хорватія, Литва, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Швеція і Швейцарія, а також Канада і Велика Британія.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський закликав Конгрес США продовжити військову допомогу Україні. Він сказав законодавцям, які блокують надання нової допомоги, що альтернативою є ризик можливого нападу Росії на країну НАТО та залучення у конфлікт американських військових.