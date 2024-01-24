Фото: екіпаж Іл-76 (t.me/cxemu)

Журналісти проєкту «Схеми» заявили, що встановили прізвища членів екіпажу російського літака Іл-76, що впав у Білгородській області РФ 24 січня. Загибель щонайменше трьох із них підтвердили їхні родичі.

Про це пишуть «Схеми».

За інформацією журналістів, екіпаж належав до 117 військово-транспортного авіаційного полку, що дислокується в Оренбурзі. «Схеми» стверджують, що отримали імена шести людей, які мали супроводжувати цей політ, верифікували їхні посади та належність до військової авіації.

Загибель командира Станіслава Беззубкіна підтвердила його дружина. Вона сказала, що про смерть чоловіка їй повідомили у російському Міністерстві оборони. За словами дружини загиблого росіянина, востаннє вона спілкувалась з чоловіком вранці, коли той мав вилітати з Москви.

Дружина бортового інженера Андрія Пілуєва сказала, що знає про його про загибель, але офіційно про це їй не повідомляли. Дані у Мережі свідчать, що Пілуєв був нагороджений медаллю «За повернення Криму» та за участь у бойових діях у Сирії.

Загибель штурмана Олексія Високіна підтвердила двоюрідна сестра з посиланням на його батьків.

Крім того журналісти розшукали в соціальних мережах сторінку ще одного члена екіпажу Іл-76 — бортового радиста Ігоря Саблінського. Під його фото висловлюють співчуття щодо загибелі.

Нагадаємо, що в Міноборони Росії заявили, що військовий літак Іл-76, котрий вранці 24 січня впав у Бєлгородській області, перевозив українських полонених. Водночас в українських ЗМІ з’явилася інформація, що на борту були ракети до ЗРК С-300.

Губернатор регіону Вячеслава Гладков підтвердив, що у Корочанському районі сталася якась надзвичайна подія і він їде на місце інциденту. Однак Вячеслав Гладков не уточнював, що саме трапилося.

Нагадаємо, 21 січня над Афганістаном розбився літак Falcon 10 з росіянами на борту, який виконував чартерний санітарний рейс маршрутом Гая (Індія) — Ташкент — Жуковський. За попередніми даними, на борту перебували шестеро людей — чотири члени екіпажу і два пасажири.