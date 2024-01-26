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У перші дні нового року «Укргазвидобування» ввело в експлуатацію розвідувальну свердловину. Вона добуватиме 250 тисяч кубометрів газу на добу.

Це вже 10 свердловина на цьому родовищі, яка показує високий результат, повідомив 26 січня «Нафтогаз».

— По цьому родовищу ми маємо хороші дані 3D-сейсмічних досліджень, які дають змогу визначати оптимальні точки для буріння. 10 розвідувальних свердловин доповнили картину геологічної інформації, і вже цього року ми плануємо розпочати експлуатаційне буріння, — зазначив Олег Толмачев, тимчасово виконуючий обов’язки генерального директора «Укргазвидобування».

Свердловина має проектну глибину 3950 метрів, буріння проведене фахівцями БУ «Укрбургаз».

За підсумками 2023-го «Укргазвидобування» збільшило добовий дебіт на 11% та досягнуло найбільшого добового дебіту з квітня 2019 року.

Нагадаємо, влітку минулого року компанія «Укргазвидобування» відкрила нове родовище. Його поклади можуть сягати близько мільярда кубометрів газу.