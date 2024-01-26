У перші дні нового року «Укргазвидобування» ввело в експлуатацію розвідувальну свердловину. Вона добуватиме 250 тисяч кубометрів газу на добу.
Це вже 10 свердловина на цьому родовищі, яка показує високий результат, повідомив 26 січня «Нафтогаз».
— По цьому родовищу ми маємо хороші дані 3D-сейсмічних досліджень, які дають змогу визначати оптимальні точки для буріння. 10 розвідувальних свердловин доповнили картину геологічної інформації, і вже цього року ми плануємо розпочати експлуатаційне буріння, — зазначив Олег Толмачев, тимчасово виконуючий обов’язки генерального директора «Укргазвидобування».
Свердловина має проектну глибину 3950 метрів, буріння проведене фахівцями БУ «Укрбургаз».
За підсумками 2023-го «Укргазвидобування» збільшило добовий дебіт на 11% та досягнуло найбільшого добового дебіту з квітня 2019 року.
Нагадаємо, влітку минулого року компанія «Укргазвидобування» відкрила нове родовище. Його поклади можуть сягати близько мільярда кубометрів газу.
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У перші дні нового року «Укргазвидобування» ввело в експлуатацію розвідувальну свердловину. Вона добуватиме 250 тисяч кубометрів газу на добу.
Це вже 10 свердловина на цьому родовищі, яка показує високий результат, повідомив 26 січня «Нафтогаз».
— По цьому родовищу ми маємо хороші дані 3D-сейсмічних досліджень, які дають змогу визначати оптимальні точки для буріння. 10 розвідувальних свердловин доповнили картину геологічної інформації, і вже цього року ми плануємо розпочати експлуатаційне буріння, — зазначив Олег Толмачев, тимчасово виконуючий обов’язки генерального директора «Укргазвидобування».
Свердловина має проектну глибину 3950 метрів, буріння проведене фахівцями БУ «Укрбургаз».
За підсумками 2023-го «Укргазвидобування» збільшило добовий дебіт на 11% та досягнуло найбільшого добового дебіту з квітня 2019 року.
Нагадаємо, влітку минулого року компанія «Укргазвидобування» відкрила нове родовище. Його поклади можуть сягати близько мільярда кубометрів газу.
|
Огляд російських медіа за грудень 2023 року: головні фейки та маніпуляціїВіталій Новіков
|
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Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
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Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|