Шевченківський районний суд Львова закрив справу військового комісара Андрія Дубового, сину якого подарували будинок. У НАЗК стверджували, що забудовниця могла подарувати цей будинок синові військкома, щоб її громадянського чоловіка не мобілізували.

Про це йдеться в ухвалі суду, передає hromadske.

Про те, що 27-річному синові військкома Владиславу Дубовому подарували будинок площею 638 м² у престижному передмісті Львова, писало NGL.media. У розслідуванні журналісти стверджували, що вартість подарунка від місцевої забудовниці Альбіни Савчук визначили в розмірі 876 тисяч грн. Утім, його ринкова вартість становить не менше 4 млн грн.

Згодом у Національному агентстві з питань запобігання корупції заявили, що громадянського чоловіка Савчук жодного разу за час великої війни не викликали до ТЦК.

НАЗК кваліфікувало дії військкома як порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків і передало справу в поліцію.

Утім, львівський суд не виявив у діях Дубового складу адміністративного правопорушення. Сам Дубовий заявляв, що не знав про подарунок синові, а син казав, що не повідомляв про це батьку, бо це його не стосувалося.

Будинок Владислава Дубового в селищі Брюховичі, фото: NGL.media

Син також казав, що він заручився із пасербицею забудовниці Савчук, тому та й подарувала будинок майбутньому подружжю.

У військкоматі Львова, який очолював Дубовой, повідомили, що він більше там не працює, пише NGL.media. Причин звільнення не пояснили.

Нагадаємо, миколаївські поліцейські затримали херсонського військкома та його посередника, який вимагав 4500 доларів за зняття військовозобовʼязаного з обліку.