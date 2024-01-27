Шевченківський районний суд Львова закрив справу військового комісара Андрія Дубового, сину якого подарували будинок. У НАЗК стверджували, що забудовниця могла подарувати цей будинок синові військкома, щоб її громадянського чоловіка не мобілізували.
Про це йдеться в ухвалі суду, передає hromadske.
Про те, що 27-річному синові військкома Владиславу Дубовому подарували будинок площею 638 м² у престижному передмісті Львова, писало NGL.media. У розслідуванні журналісти стверджували, що вартість подарунка від місцевої забудовниці Альбіни Савчук визначили в розмірі 876 тисяч грн. Утім, його ринкова вартість становить не менше 4 млн грн.
Згодом у Національному агентстві з питань запобігання корупції заявили, що громадянського чоловіка Савчук жодного разу за час великої війни не викликали до ТЦК.
НАЗК кваліфікувало дії військкома як порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків і передало справу в поліцію.
Утім, львівський суд не виявив у діях Дубового складу адміністративного правопорушення. Сам Дубовий заявляв, що не знав про подарунок синові, а син казав, що не повідомляв про це батьку, бо це його не стосувалося.
Син також казав, що він заручився із пасербицею забудовниці Савчук, тому та й подарувала будинок майбутньому подружжю.
У військкоматі Львова, який очолював Дубовой, повідомили, що він більше там не працює, пише NGL.media. Причин звільнення не пояснили.
Нагадаємо, миколаївські поліцейські затримали херсонського військкома та його посередника, який вимагав 4500 доларів за зняття військовозобовʼязаного з обліку.
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Шевченківський районний суд Львова закрив справу військового комісара Андрія Дубового, сину якого подарували будинок. У НАЗК стверджували, що забудовниця могла подарувати цей будинок синові військкома, щоб її громадянського чоловіка не мобілізували.
Про це йдеться в ухвалі суду, передає hromadske.
Про те, що 27-річному синові військкома Владиславу Дубовому подарували будинок площею 638 м² у престижному передмісті Львова, писало NGL.media. У розслідуванні журналісти стверджували, що вартість подарунка від місцевої забудовниці Альбіни Савчук визначили в розмірі 876 тисяч грн. Утім, його ринкова вартість становить не менше 4 млн грн.
Згодом у Національному агентстві з питань запобігання корупції заявили, що громадянського чоловіка Савчук жодного разу за час великої війни не викликали до ТЦК.
НАЗК кваліфікувало дії військкома як порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків і передало справу в поліцію.
Утім, львівський суд не виявив у діях Дубового складу адміністративного правопорушення. Сам Дубовий заявляв, що не знав про подарунок синові, а син казав, що не повідомляв про це батьку, бо це його не стосувалося.
Син також казав, що він заручився із пасербицею забудовниці Савчук, тому та й подарувала будинок майбутньому подружжю.
У військкоматі Львова, який очолював Дубовой, повідомили, що він більше там не працює, пише NGL.media. Причин звільнення не пояснили.
Нагадаємо, миколаївські поліцейські затримали херсонського військкома та його посередника, який вимагав 4500 доларів за зняття військовозобовʼязаного з обліку.
|
Огляд російських медіа за грудень 2023 року: головні фейки та маніпуляціїВіталій Новіков
|
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|