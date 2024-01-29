У Миколаєві планують капітально відремонтувати приміщення у адміністрації Корабельного району, щоб розмістити там Центр надання адмінпослуг.
Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».
Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради планує витратити на роботи 4 мільйони 975 тисяч 720 гривень.
У приміщенні майбутнього ЦНАПу зроблять ремонт та змонтують перегородки. Також передбачено ремонтні роботи на ганку та облаштування пандусу та придбання підйомника для людей на інвалідних колясках. Крім того, заплановано роботи з обладнання приміщення системами опаленням, вентиляції, кондиціонування, пожежною сигналізацією.
Підрядник має виконати робот до 31 березня 2024 року.
У жовтні минулого року голова адміністрації Корабельного району Олександр Цуканов розповів «НикВести», що мають капітально відремонтвати площу біля адмінбудівлі для облаштування безбар’єрного простору до Центру надання адміністративних послуг. Вартість робіт 4 мільйони 117 тисяч гривень
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У Миколаєві планують капітально відремонтувати приміщення у адміністрації Корабельного району, щоб розмістити там Центр надання адмінпослуг.
Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».
Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради планує витратити на роботи 4 мільйони 975 тисяч 720 гривень.
У приміщенні майбутнього ЦНАПу зроблять ремонт та змонтують перегородки. Також передбачено ремонтні роботи на ганку та облаштування пандусу та придбання підйомника для людей на інвалідних колясках. Крім того, заплановано роботи з обладнання приміщення системами опаленням, вентиляції, кондиціонування, пожежною сигналізацією.
Підрядник має виконати робот до 31 березня 2024 року.
У жовтні минулого року голова адміністрації Корабельного району Олександр Цуканов розповів «НикВести», що мають капітально відремонтвати площу біля адмінбудівлі для облаштування безбар’єрного простору до Центру надання адміністративних послуг. Вартість робіт 4 мільйони 117 тисяч гривень
|
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|
|
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|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|