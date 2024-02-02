Військовослужбовиці ЗСУ вперше отримали комплекти літніх польових костюмів, які виготовлені з урахуванням жіночих параметрів, 50 тисяч комплектів жіночих літніх польових костюмів вже почали постачати у війська.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Зазначається, що у нову форму внесли конструктивні елементи, що дозволяють жінкам-військовим почуватися комфортно під час виконання завдань в польових умовах та пунктах постійної дислокації.

Жіночі костюми виготовляють:

у розмірах від 40 до 64:

зрості від 146 до 188 сантиметрів:

та у двох повнотних групах: ІІ та ІІІ.

Моделі розробляв відповідний підрозділ ЗСУ — разом з громадськими організаціями та українськими виробниками. Вони проходили військово-дослідні випробування в одній з військових частин.

«Над розробкою та впровадженням форми для жінок працювало дуже багато людей. Адже в українській армії нині несуть службу десятки тисяч жінок. Із них близько 5 тисяч перебувають на передовій. Їх кількість лише зростатиме. Вже зараз ми бачимо дедалі більшу зацікавленість жінок в залученні до Збройних Сил на добровільній основі. Наше завдання — створити гідні умови для їхньої служби», — заявила заступниця Міністра оборони України Наталія Калмикова.

В ЗСУ почали видавати жіночу військову форму, фото: Міноборони В ЗСУ почали видавати жіночу військову форму, фото: Міноборони В ЗСУ почали видавати жіночу військову форму, фото: Міноборони

У Міноборони зазначали, що у 2024 році планується закупити 65 тисяч комплектів жіночих літніх польових костюмів та 100 тисяч комплектів жіночої білизни, зазначають у Міноборони. У січні оголосили тендери на закупівлі цих товарів.

Нагадаємо, у підрозділах Збройних сил України всі необхідні випробування пройшла жіноча білизна, тож Міністерство оборони поставило її на забезпечення для військовослужбовиць.

Також Міністерство оборони України затвердило другий зразок бронежилета для військовослужбовиць. Його вага — від 10,5 кілограма і більше, залежно від комплектації.