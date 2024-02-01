Валерій Залужний, Фото: Генштаб ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вважає, що Силам оборони потрібно створити «абсолютно нову державну систему технологічного переозброєння».

Про це він заявив у своїй колонці для видання CNN.

«Виклик, який стоїть перед нашими Збройними силами, не можна недооцінювати. Він полягає у створенні абсолютно нової державної системи технологічного переозброєння», – сказав він.

За словами головнокомандувача, з урахування того, чим володіють ЗСУ на даний момент, створення такої системи може бути досягнуто за п'ять місяців.

«Наші партнери дотримуються такої ж думки» , – додав він.

Він вважає, що ці п′ять місяців, зокрема, будуть витрачені на створення відповідної організаційної структури, заповнення та оснащення посад, навчання та підтримку, розбудову допоміжної інфраструктури та логістики, а також розробку доктринальної бази.

При цьому він перерахував проблеми, які стоять на заваді розвитку ЗСУ, серед них, зокрема, нездатність державних інституцій в Україні покращити рівень укомплектованості наших Збройних сил без застосування непопулярних заходів, а також недосконалість нормативно-правової бази в нашій країні і часткова монополізація оборонної промисловості.

«Наш бойовий досвід, особливо з 2022 року, є унікальним - але в інтересах перемоги ми повинні постійно шукати нові шляхи та нові можливості, які допоможуть нам отримати перевагу над ворогом», – підкреслив Валерій Залужний.

Нагадаємо, до експлуатації у Збройних силах України у січні цього року допущено понад 40 зразків озброєння та військової техніки.

Зокрема, допущено британську 155-міліметрову самохідна артилерійську установку, 120-міліметровий самохідний міномет польського виробництва (на шасі БТР). Окрім того, прийнято два типи рятувальних парашутів вітчизняного виробництва, які замінять парашутні рятувальні системи радянської розробки.

Нагадаємо, що у жовтні минулого року на постачання Збройних Сил України прийняті чергові зразки військової техніки — вертоліт ВО 105 Е-4 та мотоцикл KTM 450 ЕХС.