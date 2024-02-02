Завод Automecanica Mediaș. Фото: RaUniverse

Німецький збройовий концерн Rheinmetall купив контрольний пакет акцій румунського виробника автомобілів Automecanica Mediaș.

Про це пише hromadske з посиланням на заяву німецького підприємства.

Зазначається, що Rheinmetall матиме у власності 72,5% акцій румунського підприємства вже під назвою Rheinmetall Automecanica SRL.

Решта акцій компанії залишиться в приватних руках. Угоду ще мають схвалити відповідні державні органи.

Rheinmetall Automecanica SRL буде відігравати ключову роль в обслуговуванні бойових машин в Україні, а також у забезпеченні їхньої логістичної підтримки, наголосили у концерні.

«Присутність Rheinmetall в Румунії означає, що сили на східному фланзі НАТО зможуть розраховувати на швидке реагування і більш надійні ланцюги постачання», — йдеться у заяві.

Надалі на базі румунського підприємства планують обслуговувати та модернізувати шасі зенітних систем румунської армії.

Rheinmetall вже має свої представництва у двох інших країнах на східному фланзі НАТО — Угорщині та Литві.

Automecanica Mediaș — це румунське підприємство, що займається виробництвом надбудов для вантажівок і причепів для цивільного та військового ринку. Фірма також виробляє цистерни для перевезення палива та рідких харчових продуктів.

Румунське підприємство також працювало і для потреб військового ринку. Rheinmetall співпрацює з Automecanica з 2022 року. Тоді обидва партнери домовилися про управління підприємством з технічного обслуговування та ремонту військових транспортних засобів у румунському Сату-Маре.

Раніше стало відомо, що німецький збройовий концерн Rheinmetall побудує новий завод боєприпасів. Зокрема, виготовлену продукцію планують надавати Україні.