Завод компанії Nammo Lapua. Фото: Vastavalo

Фінський завод компанії Nammo Lapua з виробництва боєприпасів цього року збільшить випуск своєї продукції вп’ятеро через війну в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Завод, який випускає корпуси для артилерійських снарядів, розташований у місті Састамала на заході країни.

Nammo (Nordic Ammunition Company) є спільною норвезько-фінською компанією, що спеціалізується на виробництві боєприпасів. Акції компанії в рівних частках належать Міністерству торгівлі та промисловості Норвегії та фінській оборонній корпорації Patria.

Збільшення виробництва на заводі в Састамалу пов’язане з війною в Україні, оскільки артилерійські снаряди відіграють ключову роль у фінській допомозі Україні, а також у поповненні запасів країн ЄС, які раніше передали боєприпаси Україні зі своїх складів.

Також повідомляється, що компанія Nammo подала заявку на участь у проекті Євросоюзу щодо збільшення виробництва боєприпасів. У разі успіху компанія збудує новий завод з виробництва артилерійських снарядів. Проект також потребуватиме фінансування з боку уряду Фінляндії.

Раніше повідомлялося, що Rheinmetall хоче придбати румунське автопідприємство, щоб обслуговувати українську техніку.