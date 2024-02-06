Володимир Путін та Едуард Худайнатов. Фото: Олександра Мудрац / ТАРС

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мін’юсту про націоналізацію українських активів підсанкційного олігарха з РФ Едуарда Худайнатова.

Про це повідомили в пресцентрі Служби безпеки України.

У дохід України стягнуто 100% його частки у статутному капіталі ТОВ «Нафтова компанія «Альянс-Україна», що оцінюється у майже пів мільярда гривень.

За даними слідства, Едуард Худайнатов контролював українського нафтотрейдера через низку офшорних компаній і підконтрольних осіб. Таким чином він сподівався уникнути націоналізації цього активу після повномасштабного вторгнення РФ, продовжуючи отримувати значні прибутки з нафтогазового ринку України.

Втім, співробітники СБУ ідентифікували особу реального бенефіціарного власника.

Також слідство встановило, що Едуард Худайнатов є однією із довірених осіб Володимира Путіна, очолює російську нафтогазову компанію «ННК-Груп» і входив до ради директорів «роснафти».

«Ці два підприємства — одні з найбільших «спонсорів» війни проти України. Вони регулярно поставляють паливно-мастильні матеріали для військово-промислового комплексу та окупаційних угруповань росії. Також обидві компанії щомісяця перераховують мільярди рублів до бюджету країни-агресора», — йдеться в повідомленні.

Наразі у межах кримінального провадження, розпочатого слідчими Служби безпеки за частиною 4 статті 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України), триває розслідування для притягнення російського олігарха до відповідальності.

Нагадаємо, на підставі зібраних Державним бюро розслідувань доказів аргентинські правоохоронні затримали сина російського бізнесмена Ігоря Чуркіна, який намагався зберегти активи в Україні коштом державного банку.