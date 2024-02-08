В Україні запустили ще дві газові свердловини. Фото: БізнесЦензор

Цього тижня «Укргазвидобування» запустило дві нові свердловини, які видобувають 550 тисяч кубометрів газу на добу.

Обидві пробурені на нових перспективних родовищах, повідомила пресслужба НАК «Нафтогаз України».

В «Нафтогазі» заявили, що у 2024 році продовжать нарощувати видобуток власного газу, це можливо передусім завдяки технологіям, які «Укргазвидобування» впровадило у свою діяльність.

Впродовж 2023 року в Україні запустили 86 нових свердловин. З них 24 — з початковим дебітом понад 100 тисяч кубометрів.

Нагадаємо, у перші дні нового року «Укргазвидобування» ввело в експлуатацію розвідувальну свердловину. Вона добуватиме 250 тисяч кубометрів газу на добу.