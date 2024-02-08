Цього тижня «Укргазвидобування» запустило дві нові свердловини, які видобувають 550 тисяч кубометрів газу на добу.
Обидві пробурені на нових перспективних родовищах, повідомила пресслужба НАК «Нафтогаз України».
В «Нафтогазі» заявили, що у 2024 році продовжать нарощувати видобуток власного газу, це можливо передусім завдяки технологіям, які «Укргазвидобування» впровадило у свою діяльність.
Впродовж 2023 року в Україні запустили 86 нових свердловин. З них 24 — з початковим дебітом понад 100 тисяч кубометрів.
Нагадаємо, у перші дні нового року «Укргазвидобування» ввело в експлуатацію розвідувальну свердловину. Вона добуватиме 250 тисяч кубометрів газу на добу.
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Цього тижня «Укргазвидобування» запустило дві нові свердловини, які видобувають 550 тисяч кубометрів газу на добу.
Обидві пробурені на нових перспективних родовищах, повідомила пресслужба НАК «Нафтогаз України».
В «Нафтогазі» заявили, що у 2024 році продовжать нарощувати видобуток власного газу, це можливо передусім завдяки технологіям, які «Укргазвидобування» впровадило у свою діяльність.
Впродовж 2023 року в Україні запустили 86 нових свердловин. З них 24 — з початковим дебітом понад 100 тисяч кубометрів.
Нагадаємо, у перші дні нового року «Укргазвидобування» ввело в експлуатацію розвідувальну свердловину. Вона добуватиме 250 тисяч кубометрів газу на добу.