Українці оформили у Польщі майже 300 тисяч паспортів. Фото з відкритих джерел

Минулого року українці у Польщі оформили близько 205 тисяч закордонних паспортів та майже 80 тисяч ID-карток.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

«У Польщі працює найбільша кількість закордонних підрозділів ДП «Документ». Минулого року у Варшаві, Вроцлаві, Гданську та Кракові українці оформили майже 80 тисяч ID-карток та близько 205 тисяч закордонних паспортів», — зазначив міністр.

Нагадаємо, у червні 2022 року, Кабінет міністрів підтримав запуск експериментального проєкту з оформлення паспортів за кордоном.

Український «Паспортний сервіс» став доступним у Чехії, Словаччині Польщі та Туреччині.