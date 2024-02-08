Минулого року українці у Польщі оформили близько 205 тисяч закордонних паспортів та майже 80 тисяч ID-карток.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
«У Польщі працює найбільша кількість закордонних підрозділів ДП «Документ». Минулого року у Варшаві, Вроцлаві, Гданську та Кракові українці оформили майже 80 тисяч ID-карток та близько 205 тисяч закордонних паспортів», — зазначив міністр.
Нагадаємо, у червні 2022 року, Кабінет міністрів підтримав запуск експериментального проєкту з оформлення паспортів за кордоном.
Український «Паспортний сервіс» став доступним у Чехії, Словаччині Польщі та Туреччині.
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Минулого року українці у Польщі оформили близько 205 тисяч закордонних паспортів та майже 80 тисяч ID-карток.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
«У Польщі працює найбільша кількість закордонних підрозділів ДП «Документ». Минулого року у Варшаві, Вроцлаві, Гданську та Кракові українці оформили майже 80 тисяч ID-карток та близько 205 тисяч закордонних паспортів», — зазначив міністр.
Нагадаємо, у червні 2022 року, Кабінет міністрів підтримав запуск експериментального проєкту з оформлення паспортів за кордоном.
Український «Паспортний сервіс» став доступним у Чехії, Словаччині Польщі та Туреччині.