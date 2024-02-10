У п'ятницю, 9 лютого, Сенат США наблизився до ухвалення законопроекту, який передбачає надання допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на суму 95,34 мільярда доларів, проголосувши за початок дебатів щодо нього. Тепер законопроект буде ближчим до проходження верхньої палати.

Про це повідомляє The Hill.

Ініціативу підтримали 64 сенатори, 19 – проголосували «проти». Аби рішення вважалося схваленим, за процедурою, необхідна підтримка щонайменше 60 сенаторів.

Після схвалення законопроекту процес його розгляду й ухвалення в Сенаті перейшов у наступну фазу: тепер законодавці можуть пропонувати поправки та обговорювати їх. У цьому контексті лідер демократичної більшості Чак Шумер закликав представників Республіканської партії продемонструвати конструктивний підхід у подальшому процесі.

«Я маю сподівання, що наші колеги-республіканці зможуть працювати з нами, щоб досягти згоди стосовно поправок, аби ми могли швидше просувати цей законопроект», — сказав Чак Шумер.

Політик також додав, що демократи готові розглядати «слушні й виправдані поправки» та додав, що робота Сенату триватиме, допоки не буде зроблено все.

Очікується, що сенатори працюватимуть над законопроектом упродовж вихідних.

Нагадаємо, усі 27 країн-членів Євросоюзу погодили пакет підтримки України в розмірі 50 мільярдів євро.

Як відомо, лідери Європейського Союзу запропонують проводити щорічні дебати щодо запланованого пакета допомоги Україні у розмірі 50 мільярдів євро у спробі подолати опір з боку Угорщини.