Жіночий базовий гардероб, як правило, включає універсальні речі, які чудово поєднуються один з одним - це білі сорочки, спідниця олівець, чорна сукня, сині джинси, туфлі човника. На їх основі можна створити безліч стильних та комфортних образів.

Такий набір існує не лише для одягу. Кожна модниця не проти мати під рукою базові ювелірні прикраси, які можна вдало поєднувати один з одним. Далі ми розповімо, які коштовності обов'язково повинні бути присутніми у скриньці.

Класична прикраса - сережки-гвоздики

До різних образів відмінно підходять моделі з діамантами чи перлинами, тому ви можете вибрати варіант, який вам до вподоби. Сучасні модниці знайшли застосування таким гвоздикам у спорт-шику, який зараз перебуває в тренді. Крім того, їх можна сміливо поєднувати з яскравими прикрасами.

Такі сережки обов'язково повинні бути присутніми в арсеналі як ділових леді, так і юних красунь. Мініатюрні прикраси стануть родзинкою, яка успішно доповнить образ. Особливо це важливо, коли надто масивні вироби виглядають вульгарно та безглуздо.

Мінімалістичні кільця або набори ультратонких виробів

Витончене золоте колечко на https://gold.ua/products/zolotye-kolca можна вибрати та замовити за лічені хвилини. Доступні лаконічні прикраси без вставок, вироби з оригінальним дизайном, а також набори тоненьких каблучок. Дорогоцінності доповнять різні стилі, проте вибір рекомендовано здійснювати з урахуванням своїх звичаїв, а не миттєвих трендів.

Кільця з яскравими вставками чи незвичайним дизайном

Головним каменем може бути сапфір, топаз, гранат чи рубін. Ювеліри пропонують безліч варіантів на будь-який смак. Вибір вдалої моделі можна здійснювати з урахуванням різних нюансів, наприклад настрої, улюбленого кольору, особливостей зовнішності.

Золоте колечко відмінно підійде як яскравий акцент у вечірньому образі, дозволить запам'ятатися на заході всім присутнім. Любителі яскравих кілець напевно оцінять коктейльні моделі. В інших випадках можна сміливо набувати варіантів з топазом «Лондон» або кварцом.

Ланцюжок з універсальним плетінням

Такі коштовності можуть бути самостійною деталлю, а також основою стильного кулона. Колір металу можна вибирати з урахуванням особистих переваг. Вага ланцюжка також повинна бути придатною, щоб виріб міг витримувати підвіски, але в той же час не затьмарювати їх.

"Ідеальний» браслет для кожної

Важливо правильно підібрати виріб, оскільки у ньому ви повинні відчувати себе комфортно та стильно. Це можуть бути браслети в жовтому золоті, каучукові прикраси зі срібними вставками, шкіряні вироби або гладкі широкі моделі. Купівля «ідеального» браслета є чудовою нагодою виявити свою індивідуальність.

Яскраві асиметричні сережки та моно-моделі для вечірнього виходу.

Такі прикраси здатні вразити наповал. Для вечірнього образу відмінно підійдуть асиметричні вироби, моносережки, а також потужні коштовності з яскравими вставками.

Список базового ювелірного гардеробу є зразковим, тому ви можете сміливо коригувати його на власний розсуд.