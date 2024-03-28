Аграрії-«спрощенці» сплатили до місцевих бюджетів Миколаївщини ₴75 млн єдиного податку. Фото з відкритих джерел

Сільгоспвиробники Миколаївщини, які використовують спрощену систему оподаткування IV групи, станом на 27 березня перерахували до місцевих бюджетів області 75,2 мільйонів гривень.

Це на 9,7 мільйонів більше, ніж на аналогічну дату минулого року, повідомили в Головному управлінні Державної податкової служби в Миколаївській області.

У поточному році спрощену систему оподаткування IV групи використовують майже 2,4 тисячі платників податків — сільгосптоваровиробників, у яких частка виробленої сільгосппродукції за рік дорівнює або перевищує 75 відсотків.

Розмір ставок податку з одного гектару сільгоспугідь залежить від категорії (типу) земель, їх розташування та розраховується у відсотках бази оподаткування.

Нагадаємо, у січні-лютому 2024 року до місцевих бюджетів Миколаївщини надійшло 127,4 мільйонів гривень земельного податку та орендної плати за землю.