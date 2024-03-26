Суд. Фото з відкритих джерел

До бюджету Братської громади повернуть надмірно сплачені кошти за непоставлений природний газ для закладів освіти у розмірі понад 200 тисяч гривень.

Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі.

Господарський суд Львівської області у повному обсязі задовільнив позов Вознесенської окружної прокуратури в інтересах держави в особі Братської селищної ради, відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту Братської селищної ради до газопостачальної компанії, зареєстрованої на території Львівської області.

Суд визнав недійсними 8 додаткових угод до договору про закупівлю природного газу для закладів освіти громади та стягне надміру сплачені бюджетні кошти у розмірі понад 200 тисяч гривень.

За інформацією прокуратури, наприкінці грудня 2020 року між комунальною установою «Братський центр фінансово-господарського та навчально-методичного забезпечення закладів освіти, культури, туризму, молоді та спорту Братської селищної ради» та газопостачальною компанією було укладено договір про закупівлю природного газу на 2021 рік для потреб закладів освіти громади.

Проте, у ході виконання договору, упродовж 2021 року між газопостачальною компанією та комунальною установою підписано 8 додаткових угод, якими безпідставно збільшено ціну природного газу та зменшено об’єми його постачання. Таким чином не дотримано вимоги Закону України «Про публічні закупівлі» та необґрунтовано змінено істотні умови договору.

Ці порушення призвели до повного нівелювання результатів торгів та безпідставного отримання підприємством понад 200 тисяч гривень.

У 2022 році Вознесенська окружна прокуратура звернулась до суду з позовом, який у березні 2024 року господарським судом повністю задоволений — кошти підлягають поверненню до місцевого бюджету.

Раніше начальниці відділу освіти Кривоозерської громади оголосили підозру у зловживанні службовим становищем, яке завдало шкоди бюджету на суму більше 170 тисяч гривень. За даними слідства, підозрювана порушила закон «Про публічні закупівлі» та необґрунтовано перерахувала підприємству понад 170 тисяч гривень. Зазначається, що перед цим було безпідставно змінено умови договору та підвищено ціну за вугілля для опалення шкіл громади.