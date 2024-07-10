Голова Фонду держмайна Віталій Коваль та в.о. директора МГЗ Олексій Медвідь, фото Віталія Коваля

Фонд державного майна України допомагає націоналізованому Миколаївському глиноземному заводу (МГЗ) зняти арешт з рахунків та відновити роботу підприємства.

Про це у коментарі «НикВести» розказав нещодавно призначений керівник Регіонального відділення Фонду державного майна України (ФДМУ) по Одеській та Миколаївській областях Владислав Невеселий.

Нагадаємо, 5 липня голова Фонду державного майна України (ФДМУ) Віталій Коваль відвідав нещодавно націоналізований Миколаївський глиноземний завод та заявив, що хоче відновити роботу підприємства та металургійну галузь загалом.

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Відповідаючи на питання журналіста щодо фінансової ситуації на МГЗ, Владислав Невеселий розказав, що зараз з метою збільшення інвестиційної привабливості треба зняти розблокувати рахунки, що були арештовані з початку повномасштабної війни у лютому 2022 року.

— Підприємство потребує зняття арештів для розблокування та запуску господарської діяльності, з метою збільшення інвестиційної привабливості об'єкта. Наразі Фонд приймає активну участь у підтримці Товариства для здійснення таких заходів, — розказав Владислав Невеселий.

Владислав Невеселий, архівне фото НикВести

За його словами, Фонд держмайна зараз також працює над тим, щоб змінити керівництво заводу та внести відповідні зміни у публічні реєстри. Як відомо, попри націоналізацію, директором Миколаївського глиноземного заводу досі у реєстрах зазначений російський менеджер Віктор Кожевніков, який залишив Миколаїв у перші місяці повномасштабної війни. Зараз обов’язки директора МГЗ виконує очільник профсоюзу підприємства Олексій Медвідь.

Щодо планів продажу заводу, представник ФДМУ повідомив, що Фонд зацікавлений у тому, щоб не затягувати з приватизацією.

— Продаж такого об’єкту, як ТОВ «МГЗ», наповнить фонд ліквідації наслідків збройної агресії, тому Фонд держмайна зацікавлений як найшвидше підготувати об’єкт до великої приватизації. Тому зараз цим і займається команда Фонду державного майна України, — розказав Владислав Невеселий.

Націоналізація Миколаївського глиноземного заводу

16 лютого 2023 року Вищого антикорупційний суд ухвалив рішення щодо націоналізації МГЗ. Втім, адвокати, які захищали інтереси Миколаївського глиноземного заводу подали шість апеляційних скарг на рішення суду першої інстанції. Зрештою, 21 червня минулого року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відхилила апеляційні скарги на рішення суду першої інстанції щодо конфіскації корпоративних прав Миколаївського глиноземного заводу. Тож рішення по конфіскацію ста відсотків капіталу заводу та супутніх йому підприємств стало остаточним.

Через рік після відповідного рішення суду, у березні 2024 року Україна завершила процес націоналізації Миколаївського глиноземного заводу (МГЗ), який конфіскували у російського олігарха Олега Дерипаски.

Як свідчать дані єдиного державного реєстру юридичних осіб, з 20 березня 2024 року єдиним засновником підприємства став Фонд державного майна України.

Зазначимо, що МГЗ фактично зупинив свою роботу на початку повномасштабного вторгнення, а корпоративні права підприємства перебували під арештом з червня 2022 року. У травні 2023 року голова Миколаївської обласної адміністрації Віталій Кім заявив, що на заводі залишилось всього 300 співробітників із 6 000, які були до війни. Вони переважно зайняті охороною та обслуговуванням шламових полів.

Як відомо, ТОВ «Миколаївський глиноземний завод» є одним із найбільших забруднювачів атмосферного повітря в області. Протягом 2021 року підприємством викинуто в атмосферу 2672,7 тонн забруднюючих речовин, що на 140,9 тонн більше, ніж у 2020 році. Основні забруднюючі речовини, які викидалися підприємством 2021 року: сполуки азоту — 1345,1 тонни, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок — 756,6 тонни, оксид вуглецю — 316,7 тонни, метали та їх сполуки — 234,8 т.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім бажає, щоб Миколаївський глиноземний завод після переходу у держвласність виготовляв сировину для виробництва алюмінію в Європі.

Зараз на підприємстві з п’яти тисяч співробітників залишилось 400. Основна їх задача — підтримка двох шламосховищ, які знаходяться на території МГЗ.