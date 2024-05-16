Хакери з КНДР вкрали криптовалюти вже більш ніж на $3,5 млрд. Фото з відкритих джерел

Північна Корея відмила 147,5 мільйона доларів через платформу віртуальної валюти Tornado Cash у березні після крадіжки з біржі криптовалют торік.

Про це повідомляє Reuters.

Спостерігачі ООН доповіли комітету з санкцій Ради Безпеки, що вони розслідували 97 ймовірних північнокорейських кібератак на криптовалютні компанії в період між 2017 і 2024 роками на загальну суму близько 3,6 мільярда доларів. У суму входить, зокрема, й кібератака наприкінці минулого року, коли з криптовалютної біржі HTX вкрали 147,5 мільйона, відмитих у березні цього року.

За словами спостерігачів, лише у 2024 році виявлено 11 крадіжок криптовалюти на суму 54,7 мільйона. Вони додали, що багато з крадіжок «можливо, були здійснені ІТ-працівниками КНДР, випадково найнятими невеликими компаніями, пов’язаними з криптовалютою».

За даними держав-членів ООН і приватних компаній, північнокорейські ІТ-фахівці, які працюють за кордоном, приносять «значний дохід країні».

Нагадаємо, засновнику криптобіржі FTX, яка збанкрутувала у 2022 році, Сему Бенкман-Фріду загрожує до 50 років в’язниці.