Північна Корея відмила 147,5 мільйона доларів через платформу віртуальної валюти Tornado Cash у березні після крадіжки з біржі криптовалют торік.
Про це повідомляє Reuters.
Спостерігачі ООН доповіли комітету з санкцій Ради Безпеки, що вони розслідували 97 ймовірних північнокорейських кібератак на криптовалютні компанії в період між 2017 і 2024 роками на загальну суму близько 3,6 мільярда доларів. У суму входить, зокрема, й кібератака наприкінці минулого року, коли з криптовалютної біржі HTX вкрали 147,5 мільйона, відмитих у березні цього року.
За словами спостерігачів, лише у 2024 році виявлено 11 крадіжок криптовалюти на суму 54,7 мільйона. Вони додали, що багато з крадіжок «можливо, були здійснені ІТ-працівниками КНДР, випадково найнятими невеликими компаніями, пов’язаними з криптовалютою».
За даними держав-членів ООН і приватних компаній, північнокорейські ІТ-фахівці, які працюють за кордоном, приносять «значний дохід країні».
Нагадаємо, засновнику криптобіржі FTX, яка збанкрутувала у 2022 році, Сему Бенкман-Фріду загрожує до 50 років в’язниці.
|
Медіаситуація на Миколаївщині: Суди, доступ та відмова спілкуватись з журналістамиКатерина Середа
|
Північна Корея відмила 147,5 мільйона доларів через платформу віртуальної валюти Tornado Cash у березні після крадіжки з біржі криптовалют торік.
Про це повідомляє Reuters.
Спостерігачі ООН доповіли комітету з санкцій Ради Безпеки, що вони розслідували 97 ймовірних північнокорейських кібератак на криптовалютні компанії в період між 2017 і 2024 роками на загальну суму близько 3,6 мільярда доларів. У суму входить, зокрема, й кібератака наприкінці минулого року, коли з криптовалютної біржі HTX вкрали 147,5 мільйона, відмитих у березні цього року.
За словами спостерігачів, лише у 2024 році виявлено 11 крадіжок криптовалюти на суму 54,7 мільйона. Вони додали, що багато з крадіжок «можливо, були здійснені ІТ-працівниками КНДР, випадково найнятими невеликими компаніями, пов’язаними з криптовалютою».
За даними держав-членів ООН і приватних компаній, північнокорейські ІТ-фахівці, які працюють за кордоном, приносять «значний дохід країні».
Нагадаємо, засновнику криптобіржі FTX, яка збанкрутувала у 2022 році, Сему Бенкман-Фріду загрожує до 50 років в’язниці.