Сем Бенкман-Фрід. Фото з соцмереж

Засновнику криптобіржі FTX, яка збанкрутувала у 2022 році, Сему Бенкман-Фріду загрожує до 50 років в’язниці.

Такий строк запросила сторона обвинувачення під час судового процесу, що проходить у США, пише GSMinfo.

У федеральній прокуратурі Мангеттена заявили, що життя засновника криптобіржі FTX було сповнене «неперевершеною жадібністю і зарозумілістю» і навіть зараз він відмовляється визнавати свою провину.

Також у Сема Бенкмана-Фріда можуть конфіскувати гроші та майно на суму 11 мільярдів доларів, щоб компенсувати понесені інвесторами збитки. Адвокат колишнього мільярдера вважає, що його підзахисний заслуговує не більше ніж на шість із половиною років в’язниці, а клієнти FTX отримають свої гроші. Остаточно вирок у справі Сема Бенкмана-Фріда мають винести 28 березня.

Сем Бенкман-Фрід — син двох професорів Стенфордської школи права. Він заснував криптобіржу FTX, яка збанкрутувала в листопаді 2022 року. Інвестори, які повірили Сему, втратили близько 8 мільярдів доларів. Раніше статки самого Бенкмана-Фріда оцінювали в 26 мільярдів, частину було вкладено в елітну нерухомість і криптоактиви.

Його заарештували на Багамах наприкінці 2022 року. А восени минулого року присяжні визнали Сема Бенкмана-Фріда винним за сімома пунктами обвинувачення в шахрайстві.