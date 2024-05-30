Кабмін зняв заборону на експорт вугілля. Фото з відкритих джерел

Кабінет міністрів зняв заборону на експорт вугілля кам'яного, антрациту, брикетів, котунів та аналогічних видів твердого палива, отриманих з кам'яного вугілля, яка діяла з середини 2022 року.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Україна зможе експортувати 1,153 мільйона тонн вугілля у 2024 році.

Причиною зняття заборони вказали необхідність забезпечення роботи державних вугледобувних підприємств та реалізації енергетичного вугілля на експорт.

Нагадаємо, у 2023 році до Туреччини експортували вугілля, видобуте на окупованих територіях України, загальною вартістю у щонайменше 14,3 мільйона доларів.