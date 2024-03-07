Харківський завод Autoenterprise з оточення народного депутата від партії «Слуга народу» Олександра Куницького постачав зарядні станції для окупованого Криму.

Про це йдеться в розслідуванні проєкту «Схеми».

У матеріалі зазначається, що харківський завод Autoenterprise, який виробляє зарядні станції для електрокарів у Харкові та займається імпортом машин з-за кордону, належить Дмитру Ніконову. Завод починаючи із 2016 року постачав продукцію у Росію.

Зазначається, що замовником харківського обладнання здебільшого були приватні клієнти з Росії, але замовниками були й державні структури Росії, такі як холдинг «Россети».

Крім того, у 2021 році підприємство почало співпрацювати із кримським бізнесменом, який на базі харківської продукції розбудував мережу заправних станцій в Криму під егідою окупаційної влади півострова.

Компанію Driveenergy у березні 2021 року зареєстрував кримчанин Руслан Дєвлєчаєв у місті Краснодар, відкривши однойменний магазин у Криму та запустивши мережу зарядних станцій. Також зазначається, що у червні 2023-го в Сімферополі було відкрито «найбільшої зарядної станції в Європі».

Журналісти відстежили увесь шлях та обставини, за якими зарядні станції українського виробництва потрапили з Харкова на окупований півострів.

Директорка харківського підприємства, депутатка Харківської міськради Аліна Мустафаєва заявила в коментарі Схемам, що їй невідомо, як станції опинилися в Криму, а мати взаємовідносини із РФ на той час, як вона наголосила, законом не заборонялось.

Нагадаємо, що раніше журналісти проєкту «Схеми» заявили, що встановили прізвища членів екіпажу російського літака Іл-76, що впав у Білгородській області РФ 24 січня. Загибель щонайменше трьох із них підтвердили їхні родичі.