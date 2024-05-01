Херсон. Фото з відкритих джерел.

Родини з Херсонської області, які через збройну агресію РФ втратили рідних та близьких, зможуть отримати грошову допомогу. У перелік увійшли 19 людей.

Відповідне розпорядження опублікувала Херсонська обласна воєнна адміністрація, пишуть «НикВести».

Дев’ятнадцять сімей Херсонщини, які втратили рідних через обстріли на території, де ведуться або велися бойові дії зможуть отримати по 30 тисяч гривень — ця допомога одноразова. Загалом на грошову допомогу Херсонська ОВА виділила 570 тисяч гривень.

Зазначається, що виплати поширюються виключно на ті сім’ї, які втратили цивільних осіб.

Згідно переліку, найбільше людей які отримають грошову допомогу живуть у Херсоні, селах Велетенське та Станіслав. Також у списку є мешканці Скадовська, Олешок та Нової Каховки.

Розпорядження Херсонської ОВА. Скриншот. Розпорядження Херсонської ОВА. Скриншот. Розпорядження Херсонської ОВА. Скриншот.